Cum e pentru Nicole Cherry să lucreze împreună cu soțul său. ”Sunt momente în care mai apar tensiuni”

Nicole Cherry, în vârstă de 26 de ani, a spus cum este să lucreze împreună cu soțul său. Artista a mărturisit că mai apar tensiuni între ei.



Nicole Cherry este un nume cunoscut de pe scena muzicală din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima oară în anul 2021. Vedeta a adus pe lume o fetiță pentru care a ales numele Anastasia. Nicole Cherry este căsătorită, din anul 2022, cu Florin Popa, care este cu opt ani mai mare ca artista.

Nicole Cherry lucrează împreună cu partenerul său de viață de trei ani. Artista a spus, pentru revista Viva, cum este să fie alături de soțul său și acasă și la evenimente.

Cum e pentru Nicole Cherry să lucreze împreună cu soțul său. ”Este o satisfacție imensă să obții victorii alături de persoana iubită”

”Este o plăcere să lucrăm împreună, să construim împreună, este o satisfacție imensă să obții victorii alături de persoana iubită, dar și să depășești momentele mai dificile alături de omul care crede în visul tău cel puțin la fel de mult ca tine”, a declarat Nicole Cherry pentru sursa mai sus-menționată.

”Sunt momente în care mai apar tensiuni, de la oboseală sau viziuni diferite, dar nimic semnificativ care să ne afecteze relația”, a mai spus artista.