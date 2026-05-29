Cum explică MApN de ce nu a fost doborâtă drona de la Galați: „Am pierdut-o de pe radar la o înălțime de aproximativ 150 de metri”

Colonelul Cristian Popovici, șeful Direcției informare și relații publice din MApN, a oferit detalii la Antena 3 CNN despre modul în care a fost detectată și monitorizată drona care s-a prăbușit la Galați.

Oficialul a explicat că drona a fost urmărită pe o distanță de aproximativ 10 kilometri, însă a fost pierdută de pe radar în momentul în care a coborât la altitudini foarte joase, situație în care sistemele convenționale au limitări.

Traiectorie descendentă și pierdere de pe radar

„A intrat la o altitudine de aproximativ 600 de metri și a avut o traiectorie descendentă. Am urmărit ținta pe o distanță de circa 10 kilometri pe teritoriul României. La un moment dat, aceasta a efectuat brusc o manevră de coborât manevră de coborâre, iar noi am pierdut-o de pe radar la o înălțime de aproximativ 150 de metri”, a precizat oficialul MApN.

„Sub 200 de metri, radarele convenționale nu pot urmări astfel de ținte aeriene”, a spus colonelul Popovici.

Oficialul MApN a precizat că nu există, deocamdată, confirmări privind posibilitatea ca piloții F-16 să fi avut contact vizual cu ținta la sol.

„Situația este una complicată. Deși regulile de angajare ne permit să angajăm drone, avem proceduri, tactici, cunoștințe și expertiză. Într-un context precum cel de la granița cu Ucraina, foarte aproape de aglomerări urbane, nu putem folosi angajamentul letal dacă există riscul de a crea pagube mai mari. Suntem puși în situația de a nu angaja o țintă de teama de a nu provoca daune suplimentare”, a explicat colonelul Cristian Popovici.

Acesta a mai menționat că un elicopter de transport dotat cu armament a fost implicat pentru scurt timp în operațiune, însă intervenția este limitată de condițiile de vizibilitate și apropiere de țintă.

„Nu au fost condiții pe timp de noapte de a angaja drona. Să tragi cu o rachetă înspre Galați sau Brăila era exclus”, a mai spus Popovici.