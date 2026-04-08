Măsurile guvernului Bolojan în criza energetică de azi, realizabile în ani. Care sunt cele 5 direcții prezentate de premier

Ilie Bolojan și ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, au susținut, miercuri, o conferință de presă în cadrul căreia care au fost dezbătute proiectele în domeniul energetic.

Presiunile asupra sistemului energetic al României sunt tot mai mari, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu, care afectează prețurile la carburanți, gaze și energie electrică. În acest context, autoritățile analizează posibilitatea introducerii unor scheme de sprijin pentru industrie, în special pentru consumatorii cu un consum ridicat de energie. Astăzi, Ilie Bolojan și Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Energiei, au susținut o conferință de presă în cadrul căreia care au fost dezbătute proiectele în domeniul energetic.

Care sunt cele 5 direcții prezentate de premier

Bolojan a expus cele 5 măsuri ale Guvernului, acțiuni pe termen scurt și mediu, pe care Executivul le va urmări în perioada următoare.

”După analiza problemelor, unde nu putem singuri să intervenim, avem nevoie de sprijin guvernamental și parlamentar. Urmărim cinci direcții strategice.

Acestea sunt:Deblocarea proiectelor viabile prin eliberarea capacităților de rețea și reducerea costurilor de acces la energie electrică. Aceasta înseamnă să desființăm avizele tehnice de racordare speculative.

A doua direcție este îmbunătățirea performanței companiilor de stat din domeniul energiei.

A treia direcție este reducerea distorsiunilor pe piața de energie. Piața de energie influențează cu câteva procente bune prețurile finale la consumatori. Este nevoie să reducem volatilitatea pe această piață și este nevoie să extindem cantitățile care se comercializează pe termen lung cu clienții finali.

A patra direcție este legată de creșterea capacităților de stocare.

A cincea direcție este să ne susținem investițiile strategice în domeniul energiei. Sunt investiții mari care pot influența semnificativ piața de energie din România, de la investițiile majore din zona de producție.

Aceste direcții am convenit să le urmărim în perioada următoare. Sunt acțiuni pe termen scurt și mediu pe care trebuie să le urmărim”, a declarat Bolojan.

