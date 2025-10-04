Prima pagină » Actualitate » Cum își imaginează Ion Cristoiu armata TEFELIȘTILOR gândită de Moșteanu: cazarmă cu cafenele, în loc de bocanci, teneși, coafor și trotinete. Și asta nu e tot

Cum își imaginează Ion Cristoiu armata TEFELIȘTILOR gândită de Moșteanu: cazarmă cu cafenele, în loc de bocanci, teneși, coafor și trotinete. Și asta nu e tot

04 oct. 2025, 08:02, Actualitate
Cum își imaginează Ion Cristoiu armata TEFELIȘTILOR gândită de Moșteanu: cazarmă cu cafenele, în loc de bocanci, teneși, coafor și trotinete. Și asta nu e tot

Într-un nou episod marca Cristoiu TV, publicistul Ion Cristoiu spune cum își imaginează armata tefeliștilor gândită de Moșteanu. Va fi cazarmă cu cafenele, în loc de bocanci, teneși, coafor și trotinete.

De altfel, publicistul își aduce aminte de propria experiență din armată.

Se trimite o lege la Parlament privind stagiul militar voluntar: anume: contra unei sume de bani, tinerii se vor duce și vor face armată șase luni. Până aici e bine, numai că, eu, Cristoiu, am făcut armata. După ce am terminat facultatea, m-au luat la armată. La Lipova, o școală de șase luni, de ofițeri de rezervă. Am făcut armată, știți ce înseamnă armată: adică: stat cu mai mulți 40 de persoane în dormitor. Iar asta pentru că armata trebuie să mă formeze pe mine de colectivitate. Adică, în cazul unui război, eu trebuie să știu, trebuie să îi suport și pe ăia cu mine. Din când în când, până la miezul nopții, făceam de planton la bocanci: mă punea în situațiile pe care mi le pune războiul. Că altfel, dacă mă duc la război ca boul, mor la prima confruntare. Trebuie să faci de gardă, trebuie să execuți orice ordin, trebuie să te tunzi. Trebuie să te duci la cantina de serviciu și să cureți cartofi. Toate aceste lucruri nu sunt că ofițerii ăia aveau ceva cu noi, ci ne pregăteau pentru condiții de război: adică frig, solidaritate, frustrări. Ne sculam la 6:00 nu pentru că aveau ei ceva cu noisă ne obișnuim cu cazarma. Toate astea nu erau o prostie. Ne puneau să măturăm frunzele când cădeau, nu era o prostie”, a spus scriitorul.

Ion Cristoiu susține că această lege data nu spune dacă tinerii de azi vor avea o armată dotată” cu cele necesare cu care sunt obișnuiți ei, adică trotinete, wi-fi, telefoane etc. Iată, așadar, cum își imaginează Ion Cristoiu armata tefeliștilor, gândită de Moșteanu.

Dar acum, în această lege nu ne spune un moment dacă acești tineri tefeliști de azi, pe care i-ați văzut pe trotinetă vor face armata ca militari încorporați sau vor face o armată deservită. Să vedem cum ar arăta o cazarmă militară pentru acești tineri, cărora li se dau și niște bani. O să aibă wi-fi gratuit, garsonieră și baie proprie, că nu vine tefelistul și corportaistul să stea cu încă 40 de inși, papuci, halat de baie, jaluzele pentru a nu permite ca lumina să intre în camere. În complex trebuie să existe: cafenele, restaurante, cinematograf, confort, livratori nepalezi, să le aducă pizza, trotinete. Nu mai spun că trebuie să aibă telefon mobil. Bocanci: pentru ce aceștia, păi dacă te duci în războiul din Ucraina, nu poți să stai cu teniși, în loc de cască de protecție, cască audio, pantalonii trebuie să fie largi, cu turul lăsat. Cămașa va fi înlocuită de hanorac cu glugă și vor acea rucsac. Ciorapii imprimați cu personaje din desene, geacă groasă, pușca se va ține cu stânga, că cu dreapta ții telefonul.

Această lege, și nici Moșteanu nu ne-a răspuns la această întrebare: tinerii aceștia, care sunt tinerii de azi, pentru că încorporarea înainte te făcea bărbat: veneai de acolo pregătit, nu numai pentru luptă, și pentru viață. Stagiul militar este pregătirea unui tânăr, ca în caz de război să nu moară. Frontul e front: nu te întreabă ăia în tranșee dacă te-ai spălat sau nu. Trebuie să te obișnuiești cu frigul, cu singurătatea, cu disciplina, mai ales.

Tinerii aceștia, tefeliștii, vor fi tefeliști care umblă pe trotinetă, care mănâncă pizza toată ziua, care se uită pe telefon toată ziua, care se duc la discotecă, vor beneficia de un program aparte, adică: vom construi alte cazărmi, cu garsoniere și baie și bucătărie. Mall-uri în cazărmi sau vor fi acele condiții care nu au nicio legătură nici cu sărăcia, nici cu economia, ci țin de instruirea tipului pentru război, că la război trebuie să suporți toate rigorile, altfel, mori. Deci, te pregătește pe tine, tânăr, să nu mori primul. Că dacă nu faci toate acestea, cu statul cu plutonul, cu garda, cu nedormitul, cu ordinul îndeplinit, chiar tunsul scurt. Până la urmă, ca să poți să supraviețuiești în armată, în război trebuie să fii un pion dintr-un set de pioni. Nu mi s-a răspuns nici până acum”, mai spune scriitorul.

Autorul recomandă:

Ion Cristoiu: De ce a ținut Emmanuel Macron arate Nicușor Dan e cățelul său?

Ion Cristoiu: Incredibil! Nicușor Dan prezintă liderilor europeni, în numele României, o escrocherie a lui Alex Florența!

Citește și

ACTUALITATE 4 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Christoph Waltz împlinește 69 de ani, Dakota Johnson 36/ Ziua Mondială a Animalelor
07:15
4 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Christoph Waltz împlinește 69 de ani, Dakota Johnson 36/ Ziua Mondială a Animalelor
EXCLUSIV Un drog nou face ravagii în cartierele din București. “Yaba” sau drogul săracului este un stupefiant sintetic, ieftin și extrem de toxic. Cum a ajuns din mahalalele din Asia la București și care sunt riscurile
06:00
Un drog nou face ravagii în cartierele din București. “Yaba” sau drogul săracului este un stupefiant sintetic, ieftin și extrem de toxic. Cum a ajuns din mahalalele din Asia la București și care sunt riscurile
ACTUALITATE Operațiune de salvare în Munții Bucegi: Doi turiști pierduți au fost găsiți cu semne de hipotermie. Nu erau echipați corespunzător
00:10
Operațiune de salvare în Munții Bucegi: Doi turiști pierduți au fost găsiți cu semne de hipotermie. Nu erau echipați corespunzător
ACTUALITATE După cinci ani, Alexandra a dat Marea Britanie pe viața modestă de la țară: „Nu se moare de foame!” Cu ce se ocupă acum
22:52
După cinci ani, Alexandra a dat Marea Britanie pe viața modestă de la țară: „Nu se moare de foame!” Cu ce se ocupă acum
POLITICĂ Nicușor Dan pleacă în timpul interviului, afectat de întrebările unui reporter. „Vorbim despre industriile creative” / „Și despre problemele românilor?”
21:23
Nicușor Dan pleacă în timpul interviului, afectat de întrebările unui reporter. „Vorbim despre industriile creative” / „Și despre problemele românilor?”
POLITICĂ Ne adâncim în criză văzând cu ochii, dar Ilie Bolojan a dat VESTEA cea mare. Când ar putea crește pensiile și salariile bugetarilor
20:54
Ne adâncim în criză văzând cu ochii, dar Ilie Bolojan a dat VESTEA cea mare. Când ar putea crește pensiile și salariile bugetarilor
Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Digi24
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
Cancan.ro
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Imagini publicate de armata olandeză arată un marcaj distinctiv pe avionul F-35 care a doborât în premieră drone rusești
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Click
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
De ce vrea Bolojan mii de jandarmi pe stradă
Cancan.ro
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Un cunoscut alpinist a murit, după ce a căzut în gol, în timpul unei transmisiuni live! Mii de fani au asistat la tragedie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Capital.ro
Motivul pentru care Elena Udrea a suferit în închisoare. Și-a deschis sufletul în public: Ar trebui să fie ultima soluție
Evz.ro
Cadastru gratuit în 2025. Localitățile aflate pe lista ANCPI
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Corneliu Botgros face DECLARAȚIA care zguduie tot showbizul! A ținut totul în el, până n-a mai putut. Ce a trăit l-a dus direct la psiholog: "Am încercat să evit toate astea". Ce NU s-a spus niciodată despre divorțul de Adriana Ochișanu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Unde vor fi deschise primele magazine fizice ale gigantului Shein?
ANALIZĂ EXCLUSIV Extinderea Bazei Kogălniceanu e în plin proces. Poate fi cel mai mare CENTRU militar NATO din Europa. Cum se deosebește de Ramstein și ce rol va avea
06:30
Extinderea Bazei Kogălniceanu e în plin proces. Poate fi cel mai mare CENTRU militar NATO din Europa. Cum se deosebește de Ramstein și ce rol va avea
DESTINAȚII Egiptul, mereu cu un pas înaintea României: S-a apucat de construit o PASARELĂ dintre Marele Muzeu Egiptean și Piramidele de la Giza
00:48
Egiptul, mereu cu un pas înaintea României: S-a apucat de construit o PASARELĂ dintre Marele Muzeu Egiptean și Piramidele de la Giza
NEWS ALERT Hamas anunță că eliberează TOȚI ostaticii israelieni, după amenințările lui Donald Trump
00:34
Hamas anunță că eliberează TOȚI ostaticii israelieni, după amenințările lui Donald Trump
ISTORIE Motivul pentru care turiștii lasă CARTOFI la mormântul regelui Frederic cel Mare al Prusiei, un adept al absolutismului iluminat care a schimbat lumea
23:00
Motivul pentru care turiștii lasă CARTOFI la mormântul regelui Frederic cel Mare al Prusiei, un adept al absolutismului iluminat care a schimbat lumea
VIDEO Acuzat că e pro-rus, Viktor Orban minimizează forța Rusiei /Liderul ungar face o radiografie dură țării conduse de Putin, dar nu ezită să critice UE
21:48
Acuzat că e pro-rus, Viktor Orban minimizează forța Rusiei /Liderul ungar face o radiografie dură țării conduse de Putin, dar nu ezită să critice UE
EXTERNE TikTok a eliminat zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera cu alegerile din CEHIA
21:44
TikTok a eliminat zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera cu alegerile din CEHIA