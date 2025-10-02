Ion Cristoiu: Incredibil! Nicușor Dan prezintă liderilor europeni, în numele României, o escrocherie a lui Alex Florența!

Publicistul Ion Cristoiu prezintă un nou jurnal, cu titlul „Incredibil! Nicușor Dan prezintă liderilor europeni, în numele României, o escrocherie a lui Alex Florența!”. Acesta spune că nu există, de fapt, niciun raport. „Eu am arătat pe larg că nu există niciun raport!”, spune scriitorul.

„O parte a presei noastre, zise și independente, ne-a anunțat că Nicușor Dan va prezenta în Consiliul European „raportul” procurorului general al României în a dovedi amestecul rușilor în alegerile din 2024, motiv pentru care CCR a anulat alegerile, trebuie tot pus în ghilimele. În realitate, nu e vorba despre Consiliul European, Consiliul European este una dintre instituțiile Uniunii Europene care reunește șefii de stat și de guvern, dar astăzi se desfășoară, tot la Copenhaga, cea de-a șaptea comunitate politică europeană. Aceasta este, potrivit enciclopediilor, o platformă de discuții politice despre viitorul Europei”, începe scriitorul jurnalul său.

În continuare, scriitorul explică, pe larg, „escrocheria” la care face referire, mai exact.

„Și la această reuniune, ca și la reuniunile anterioare, participă nu numai lideri europeni, dar și din afara Uniunii Europene. Deci, practic, e o bulbuceală pusă la cale de Emmanuel Macron în ambiția lui de a fi nepoțelul lui Napoleon sau strănepotul lui Napoleon, nu are mare eficiență, că e o platformă. În cadrul acestei reuniuni, nu în plen, Nicușor Dan va prezenta raportul, un document, ceva despre care el zice că este raportul procurorului general. Eu am arătat pe larg, în ediția Cristoiu TV, în ultima ediție, că nu există niciun raport. Practic, procurorul general al României, Alex Florența, speriat de amenințarea falsă a lui Nicușor Dan că îl va da afară la anul, deci, șantajat de Nicușor Dan, a fost de acord, și aici cred că a fost o complicitate cu sistemul, să facă o escrocherie.

A luat din rechizitoriul lui Marius Iacob în chestiunea tentativei de lovitură de stat, rechizitoriu împotriva lui Călin Georgescu, a luat două pagini, pentru că Marius Iacob simțea, la un moment dat, nevoia, ca toți procurorii neghiobi din România postdecembriste, să umple textul ăla cu o paranteză despre cum au încercat rușii la primul tur să îl impună printr-o dezinformare pe TikTok, pe rețelele sociale, pe Călin Georgescu președinte. O prostie, pentru că același fenomen ca al lui Cༀlin Georgescu s-a întâmplat și cu Nicușor Dan și s-a întâmplat și cu alți candidați. Această bucată a fost prezentată într-o așa-zisă conferință de presă cu power-point, cu poze. Dacă veți vedea așa-zisul raport, sunt niște poze, un fel de benzi desenate, o escrocherie, nu e niciun raport, raportul e document.

Acest document nu există. A fost apoi prezentat apoi la Mihai Gâdea care mai avea puțin și plângea, uitase și de vila de la Miami. Cum să prezinți într-un spațiu public european această năstrușnicie. Apoi, nu are niciun rost să-i prezinți lui Macron că au interferat rușii, că el ne-a zis că s-au amestecat rușii. Trebuie să prezinți, nu știu, lui Trump. Deci, din toate punctele de vedere este o escrocherie a procurorului general, asta este așa-zisul raport”, spune scriitorul.