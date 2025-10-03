Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: De ce a ținut Emmanuel Macron să arate că Nicușor Dan e cățelul său?

03 oct. 2025, 12:08, Pastila lui Cristoiu
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat prezența lui Nicușor Dan la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga, dar și apariția lui Emmanuel Macron.

„Pe rețelele sociale e un veritabil festival de ironii, sarcasme, glume stârnite de celebra secvență în care președintele României, Nicușor Dan, mergând împreună cu Emmanuel Macron la recepția oferită de cuplul regal al Danemarcei, lasă impresia, prin întregul comportament, că nu știe unde se află și că se întreabă ce caută aici. Nu ai cum să nu râzi la această secvență. Și dacă l-ai îndrăgi pe Nicușor Dan, poreclit și Nevolnicul, Nicu nevolnicul, nu poți să nu râzi”, a spus Ion Cristoiu.

„El, președintele României, e tătic, nu tăticul națiunii”

„Am râs și eu la această secvență cum și la alte secvențe de la această reuniune de la Copenhaga. El este tot timpul cu Macron, tot timpul se vâră pe sub masă. Impresia pe care ne-o lasă nouă, românilor, este că el e conștient că nu are ce căuta acolo și se întreabă: «Dumnezeule, ce caut eu aici la reuniune, când aș putea să fiu acasă și să mă joc cu copiii». Că principala lui meserie e cea de tătic, nu de tătic al națiunii, ci al copiilor lui. Asta în timp ce mama copiilor își vede de treabă.

El, președintele României, e tătic, nu tăticul națiunii. Tăticul familiei, copiilor și mama merge la lucru. În familia lui Nicușor Dan este invers, nu tatăl se duce la lucru și mama rămâne cu copiii. Ci invers, tatăl rămâne cu copiii și se joacă cu păpușile, mama se duce la lucru să procure hrana zilnică pentru familie”, a continuat Ion Cristoiu.

„Ce este mai grav în analiza acestei secvențe este felul în care l-a tratat Emmanuel Macron”

„Dar râsul a devenit amar, pentru că, stimați compatrioți, cel care stârnește râsul e nimeni altul decât președintele României. Și, acolo, la Copenhaga, Nicușor Dan a reprezentat România. Deci, toate aceste secvențe în care el stârnește milă, râsul și creează această impresie de om care n-are ce căuta acolo, până la urmă toate acestea sunt asumate de România. De ce se poartă el așa… Probabil că timp de 4 ani, de acum încolo, dacă el nu demisionează din motive de sănătate, ne vom întreba, pentru că vor crește, vor înflori. Probabil că, la un moment dat, o să ne și obișnuim cu el. Când se va comporta normal, toți o să rămânem surprinși.

Dar ce este mai grav în analiza acestei secvențe este felul în care l-a tratat Emmanuel Macron. Au dat o recepție în cinstea participantului. Așa cum se vede din filmul acestei reuniuni. Înainte de a intra în sala de recepție, invitații, în mod normal au mers pe un covor roșu, i-au primit cuplul, au dat mâna sau s-au îmbrățișat și au intrat în sala de recepție.

Din câte am văzut eu, fiecare șef de stat sau fiecare premier a venit singur. În cazul lui Nicușor Dan, el a venit însoțit de tataie, de Emmanuel Macron. De ce a venit el însoțit de Emmanuel Macron… L-a luat Emmanuel Macron și i-a zis «vino cu mine să te prezint înaltelor gazde». S-a rugat el și a zis «șefu’, tăticu’, ia-mă și pe mine că nu mă descurc». Eu cred în a doua variantă, că el nu se descurcă singur, și a zis că dacă e cu Emmanuel Macron poate că nu se văd gafele lui de comportament, nu de protocol”, a spus publicistul.

Ion Cristoiu: „Stinghereala lui Nicușor Dan vine din faptul că el, la un moment dat, se simte exclus”

Ion Cristoiu a continuat să analizeze comportamentul lui Emmanuel Macron.

„A fost un dezastru pentru că, la rândul lui, Emmanuel Macron, un bandit, zic între ghilimele, a vrut să arate că Nicușor Dan e un cățeluș. Că așa a fost impresia, stânjeneala, stinghereala lui Nicușor Dan vine din faptul că el, la un moment dat, se simte exclus. Emmanuel Macron vine, se pupă cu ăia, se îmbrățișează, e familiar, dar uită să-l introducă. Că așa era normal, îl introducea, el zicea ceva și Macron se dădea un pic în spate, ca să-l cunoască gazda pe marele președintele al măreței Românii. Ori, Emmanuel Macron se comportă cu el ca cu un cățeluș. (…) Aici s-a văzut ambiția sau nevoia, aroganța lui Emmanuel Macron de a arăta că prin cățelușul Nicușor Dan România este cățelușa Franței”, a conchis Ion Cristoiu.

