Prima pagină » Actualitate » Cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în apartament. Primele semne care indică o posibilă deflagrație

Cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în apartament. Primele semne care indică o posibilă deflagrație

17 oct. 2025, 14:05, Actualitate
Cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în apartament. Primele semne care indică o posibilă deflagrație
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Scurgerile de gaze reprezintă un pericol major și este esențial să știi cum te poți proteja în astfel de cazuri. Iată cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în apartament și care sunt primele semne care indică o posibilă deflagrație.

Scurgerile de gaze sunt un pericol real pentru oricine, putând provoca tragedii cu numeroase victime. Printre primele semnele unei posibile scurgeri de gaze se numără mirosul specific, zgomote neobișnuite și schimbarea culorii flăcării aparatelor de la albastru la portocaliu sau galben.

Este, deci, esențial să știi cum să acționezi în cazul în care suspectezi o scurgere de gaze în locuință. Explozia de vineri, dintr-un bloc din cartierul Rahova din București readuce în discuție imprtanța prevenției și modul în care ar trebui acționat în cazul unei scurgeri de gaze în bloc, apartament sau în casă.

Experții subliniază importanța instalării și întreținerii aparatelor de către firme acreditate. Printre cele mai frecvente cause ale scurgerilor de gaze se numără:

  • Montarea necorespunzătoare a aparatelor
  • Întreținerea defectuoasă Defecțiuni ale aparatelor
  • Probleme la țevile de gaz sau contorul de gaz

Cum detectezi o scurgere de gaz

Există câteva semne care pot să indice o posibilă scurgere de gaze și care pot ajuta în momente cheie, tocmai pentru o eventuală tragedie. Aparatele pe bază de gaz ar trebui să aibă flacără albastră fapt care înseamnă că au suficient oxigen pentru a arde eficient.

Printre pricipalele semne care indică o scurgere de gaz se numără:

  • Mirosul specific de gaz
  • Zgomote neobișnuite în zonele cu surse de gaze
  • Flacăra aparatelor devine portocalie sau galbenă în loc de albastră
sursa foto: Envato

Ce faci dacă ai o scurgere de gaze în apartament

Dacă se suspectează o scurgere de gaze, este important de acționat rapid și corect. Modul și rapiditatea cu care reacționezi în cazul unei scurgeri de gaze în apartament sunt foarte importante. Este recomandat să:

  • Deschizi toate ușile și ferestrele pentru ventilare
  • Oprești aparatul suspect și alimentarea cu gaz de la rețea
  • Nu acționa întrerupătoarele electrice și nu folosi dispozitive care pot produce scântei
  • Nu fuma sub nicio formă
  • Apelează numărul de urgență 112 sau anunță operatorul de distribuție

Dacă care apar simptome precum amețeli, greață sau dureri de cap, se recomandă părăsim imediat clădirea și consultăm un medic.

Primele semne care indică o posibilă deflagrație

Primele semne care pot să indice o posibilă deflagrație într-un apartament includ un miros puternic și persistent de gaz sau alte substanțe combustibile, în absența unor surse evidente, zgmote neobișnuite, precum fluierături, șuierături sau pocnituri mici, produse de scurgeri de gaz sub presiune, apariția bruscă a unui curent de aer neobișnuit în încăpere, senzație de amorțeală sau iritație la nivelul mucoaselor cauzată de acumularea de gaze toxice. Prezența umidității excesive în zone neașteptate, cauzată de scurgeri care pot să indice probleme la instalațiile de gaze.

Pentru a preveni scurgerile de gaze, este important să:

  • Verifici periodic instalațiile de gaze
  • Să apelezi la specialiști autorizați pentru orice intervenție
  • să înlocuiești la timp aparatele vechi sau defecte
  • să instalezi detectoare de gaz în locuință

Nu în ultimul rând, este esențial ca la apariția oricărui simptom de gaz sau posibil pericol se evacueze imediat locuința și se anunțe echipele specializate pentru verificarea sigură a instalațiilor. Ignorarea semnelor poate să ducă la acumularea de gaze explozive și la declanșarea unei deflagrații.

