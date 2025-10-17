Cine e de vină? „Au venit cei de la Distrigaz să verifice și au zis că nu e nimic, piuiau senzorii și cu gazul oprit”

Tragedia din Rahova pune, din nou, sub semnul întrebării modul în care autoritățile au capacitatea de a preveni astfel de evenimente care, din nefericire, duc la moartea unor oameni nevinovați.

Trei persoane au fost ucise în urma deflagarației, iar 13 sunt rănite.

Oamenii postează pe rețelele sociale mesaje în care acuză autoritățile că nu și-au făcut treaba, iar degete acuzatoare sunt îndreptate și către Distrigaz.

„Au venit cei de la Distrigaz să verifice și au zis că nu e nimic” , a scris cineva.

, a scris cineva. „Chiar și când a fost explozia erau acolo, și-au strâns sculele și au plecat” , a scris altcineva.

, a scris altcineva. „La cel din față sunt oprite gazele de două zile” , a dezvăluit altcineva.

, a dezvăluit altcineva. „Piuiau asenzorii și cu gazul oprit, miros de la cel afectat” , a specificat un alt internaut.

, a specificat un alt internaut. „S-a sunt la Distrigaz de mai multe ori”, a insistat altcineva.

Cătălin Chirteș, directorul Distrigaz, a declarat că are loc o ședință de analiză și urmează a fi transmis un comunicat cu poziția companiei după această tragedie.

13 persoane sunt internate în spitalele din București

În sprijinul acțiunilor operative și obținerii unei imagini de ansamblu asupra zonei afectate, a fost ridicată în zbor o aeronavă fără pilot (dronă) din dotarea ISU B-IF.

Din primele informații, 13 persoane sunt internate în spitalele din București, dintre care amintim că trei au fost duși la Floreasca, una la Bagdasar și o altă persoană la Universitar, cu arsuri. Doi copii sunt internați la Spitalul Grigore Alexandrescu, unul dintre ei fiind în stare critică.

Din informațiile Gândul, un pacient a refuzat internarea la Bagdasar. (mai multe detalii AICI)

Raed Arafat a confirmat că, până la această oră, se știe faptul că trei persoane și-au pierdut viața în explozia devastatoare. A fost mobilizată echipa de căutare și salvare de la Ciolpani. Alimentarea cu gaze a fost întreruptă.