Cum pot fi penalizați locatarii de la bloc, acum, în 2025. Plata obligatorie pe care NU trebuie să o ignore

06 oct. 2025, 13:09, Actualitate
Cum pot fi penalizați locatarii de la bloc, acum, în 2025 / foto: Shutterstock

Există situații în care locatarii de la bloc pot ajunge penalizați, acum, în 2025. Chiar dacă nu participă la Adunarea Generală a blocului, locatarii trebuie să respecte obligațiile rezultate din hotărârile luate de comitet. Altfel, există probabilitatea să fie generate anumite penalități de întârziere.

Lipsa de la Adunarea Generală a Asociației de Proprietari nu exonerează proprietarul de îndeplinirea obligațiilor stabilite prin hotărârile adoptate. Indiferent de participare, fiecare proprietar este obligat să contribuie la constituirea fondurilor comune și la achitarea lucrărilor aprobate. Nerespectarea acestor obligații atrage aplicarea penalităților prevăzute de lege. Plata nu poate fi refuzată sub nicio formă.

Adunarea Generală a Asociației de Proprietari stabilește bugetul

Așa cum arată legea în vigoare, costurile pentru întreținerea părților comune ale blocului se vor recupera proporțional de la fiecare proprietar în parte. În condițiile în care această plată nu este efectuată, atunci pot fi acumulate restanțe, ceea ce ar conduce la penalități.

„Neparticiparea la adunarea generală nu îl scutește pe proprietar, membru sau nu, de obligațiile izvorâte din hotărârile luate la nivelul adunării generale. Dacă nu participă nu înseamnă că proprietarul nu are obligația de a participa cu bani la lucrările hotărâte, la constituirea fondurilor și/sau la plata salariilor votate în adunarea generală.

Hotărârile adunărilor generale sunt obligatorii și în raport cu proprietarii care nu au participat. Neplata unor sume regăsite în lista de plată duce la aplicarea de penalități de întârziere. Doar instanța de judecată poate anula sau suspenda o adunare generală”, precizează specialiștii, conform BZI.

Cum pot fi penalizați locatarii de la bloc

De reținut faptul că repartizarea cheltuielilor care nu corespund consumului real pot fi contestate de către proprietari, mai ales dacă există situații când asociațiile de proprietari adoptă hotărâri ilegale. Însă, pentru această contestare este nevoie de o expertiză contabilă extrajudiciară.

Totodată, proprietarii trebuie să contribuie și la fondul de reparații, care este stabilit de către Asociația de Proprietari, în fiecare an. Asociația poate să ceară bani pentru reparații la plafon, subsol, lift, lucrări de termoizolare sau zugrăvirea casei scării. Pe listă se adaugă și alte avarii sau probleme care pot apărea în decursul anului.

În acest sens, proprietarii trebuie să achite fondul de rulment și fondul de reparații, fiind vorba despre o plată obligatorie. De asemenea, nu trebuie să ignore celelalte contribuții lunare aferente spațiului comun. De reținut faptul că există situații în care proprietarii riscă să își piardă locuințele, dacă nu plătesc întreținerea și strâng multe penalități. Legea arată că, după o perioadă de grație de 90 de zile, penalitățile pot apărea, iar neachitarea lor poate să atragă măsuri severe (executare silită, popriri).

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

