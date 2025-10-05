Un internaut care stă cu chirie de 16 ani l-a întrebat pe un avocat dacă are „DREPT” la casă. Răspunsul avocatului a strâns reacții

Un internaut care locuiește cu chirie l-a întrebat pe un avocat dacă poate să aibă dreptul în achiziționarea casei. El a plătit lunar chirie pentru aceeași locuință timp de 16 ani. Pe mulți români îi frământă acest subiect.

Avocata Gabriela Ursărescu a dat un răspuns tranșant, lămurindu-l pe internaut. Răspunsul ei a atras rapid atenția comunității online.

„Dacă stau cu chirie de 16 ani am vreun drept la casă?”, a întrebat internautul.

„Nu, exclus. Niciodată. M-am gândit puțin dacă să răspund la această întrebare, dar am zis că poate se întreabă multă lume. Niciodată.Deci, dacă locuiți cu chirie, aveți dreptul de a locui acolo atâta timp cât vă plătiți chiria și aveți un contract de închiriere cu proprietarul, dar niciodată nu dobândiți vreun drept de proprietate al unei locuințe închiriate, nici după 20 ani sau 30 ani.”

Un locatar care a plătit chiria pentru a locui într-o casă nu se transformă în proprietar, indiferent de perioada petrecută acolo. Chiriașul are drept de folosință, garantat prin contract și prin achitarea chiriei.

Unii au apreciat răspunsul tranșant și bine argumentat. Alți internauți s-au amuzat pe seama întrebării inițiale:

„Maine gen: Daca stau de 15 ani in aceeasi puscarie: am dreptul la célula?”

Sursa Foto: Shutterstock/Envato

