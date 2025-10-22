Cum poți să devii moștenitor legal, dacă nu ești rudă directă cu persoana decedată

Multe persoane cred că, la moartea cuiva, averea se poate transmite numai rudelor. Însă, în realitate, Codul civil roman oferă căi clare prin care o persoană care nu este rudă directă poate să primească bunuri după decesul alteia, dar există reguli și limite pe care trebuie să le cunoști. Iată cum se poate deveni succesor sau legatar și ce opțiuni are testatorul pentru a lăsa averea cuiva din afara familiei.

În absența unui testament, moștenirea se transmite în mod legal rudelor, în ordinea stabilită de lege: descendenți, ascendenți, soțul supraviețuitor și altele. Prin urmare, un străin nu poate să intre în procesul de succesiune ca moștenitor legal decât dacă testatorul ia măsuri încă din timpul vieții.

Astfel, cea mai sigură cale ca cineva din afara familiei să primească bunuri este testamentul. Testatorul poate institui un legatar, fie legatar universal, care primește toată moștenirea, fie legatar cu titlu universal, care primește o fracțiune din moștenire, fie legatar particular, care primește un bun anume, scrie Playtech.

De altfel, aceste dispoziții îi dau persoanei neînrudite o „vocație” succesorală sau dreptul la bunurile indicate, imediat după deschiderea succesiunii, în condițiile prevăzute de cod.

Și formele în care se poate face testamentul sunt importante: există acel testament olograf (scris de mână), testamentul autentic, adică cel consacrat în fața notarului public, dar și alte forme speciale. Pentru siguranța disponibilităților, mulți aleg testamentul autentificat la notar, deoareec se înscrie corect în evidență și reduce riscul de litigii. În plus, notarul poate să ofere consiliere în ce privește formularea actului, pentru a se respecta limitele legale.

Dar, există și o limită: rezerva succesorală. Codul civil protejează anumite categorii, adică soțul supraviețuitor, descendenții şi, în anumite cazuri, ascendenții, care au dreptul la o parte din moștenire indiferent de voința testatorului.

Partea din patrimoniu pe care testatorul o poate dispune liber nu poate deci înlătura rezervele succesorale ale acestor moştenitori rezervatari. Cu alte cuvinte, chiar dacă vrei să lași totul unei persoane străine, legea poate limita cuantumul efectiv transmis în favoarea acesteia.

Pașii pentru ca o persoană neînrudită poate să devină beneficiar al unei părți din moștenire sunt:

testatorul întocme ște un testament valabil (ideal, la notar ), în care nume ște legatarul sau legatarii ;

la deces , persoana desemnată acceptă legatul sau moștenirea — dreptul de op țiune succesorală se exercită în termenul prev ăzut de Cod (un an de la deschiderea succesiunii , cu excepții legale );

iar dacă există moștenitori rezervatari , aceștia pot cere respectarea rezervei sau reducțiunea liberalităților excesive .

