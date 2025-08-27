O badantă a primit moștenire toată averea pensionarei pe care a îngrijit-o, cu o condiție. Ce a scris bătrâna în testament

O badantă a primit ca moștenire toată averea pensionarei pe care a îngrijit-o, însă cu o condiție. Iată ce a scris bătrâna în testament.

Într-un gest emoționant de generozitate și recunoștință, o bătrână din Italia, pe nume Carla, a decis să–și lase toată moștenirea pe numele îngrijitoarei sale, însă cu condiția esențială să aibă grijă de câinele ei iubit, Ciccio, informează La Stampa.

Carla, a cărei viață a fost cutremurată de pierderea fiicei sale într-un accident de mașină, acum șapte ani, a găsit consolare și companie în Ciccio, un câine metis de mărime medie, și în îngrijitoarea sa venită de departe.

Fiica pensionarei italiene era centrul Universului său, iar după moartea ei, inima Carlei a fost marcată de durere. Singura sa sursă de confort și bucurie a fost câinele ei, care a devenit extrem de protector și devotat ei.

De asemenea, Carla a fost martoră la legătura special care s-a format între Ciccio și badantă și a fost profund mulțumită de afecțiunea pe care îngrijitoarea i le-a arătat atât ei, cât și câinelui ei.

Asta a condus la decizia Carlei de a-și scrie testamentul în favoarea badantei, cu condiția clară ca aceasta să aibă grijă de Ciccio după moartea sa.

Conștientă că zilele sale sunt numerate, Carla a fost împăcată la gândul că va fi din nou cu fiica sa, însă își făcea griji pentru câine.

Astfel, femeia a vrut să se asigure că Ciccio va primi în continuare dragoste și îngrijire, chiar și după moartea ei. Prin urmare, femeia a contactat un notar de încredere pentru a formaliza testamentul, lăsând toată averea îngrijitoarei, cu condiția ca ea să se îngrijească de câine. Acest act de generozitate a transformat radical, cu siguranță, viața îngrijitoarei.

