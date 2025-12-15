Prima pagină » Actualitate » Cum prepari clătite franțuzești cu frișcă și căpșuni. Rețeta pentru o masă festivă

Cum prepari clătite franțuzești cu frișcă și căpșuni. Rețeta pentru o masă festivă

15 dec. 2025
Cum prepari clătite franțuzești cu frișcă și căpșuni. Rețeta pentru o masă festivă
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Clătitele franțuzești cu frișcă și căpșuni sunt o combinație echilibrată între textura aerată a frișcăi și prospețimea fructelor. Desertul este foarte bun pentru un mic dejun special și pentru o masă festivă.

Pentru a obține clătite perfecte, ingredientele trebuie fie simple, însă de calitate. Aluatul se prepară din ouă, lapte, făină, un praf de sare și puțin unt topit. Secretul constă în amestecarea atentă a ingredientelor, în așa fel aluatul să fie fluid și fără cocoloașe.

După preparare, se recomandă să lași compoziția se odihnească circa 20-30 de minute, pentru a obține clătite mai elastice și mai fragede.

Apoi, clătitele se coc într-o tigaie bine încinsă, unsă cu unt. Se toarnă un strat subțire de aluat și se întinde rapid prin mișcarea tigăii. Va rezulta o clătită fină, ușor rumenită, care se întoarce cu grijă pentru câteva secunde și pe cealaltă parte.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Frișca se prepară din smântână pentru frișcă bine răcită, bătută până ce o consistență fermă, dar aerată.

Căpșunile se spală, se curăță și se taie felii sau cubulețe. Apoi se asamblează: clătitele se umplu cu frișcă, se adaugă căpșuni proaspete și se împăturesc ori se rulează.

De precizat este că, acest desert simplu de preparat este extrem de versatil și se poate adapta ușor în funcție de sezon sau preferințe. Căpșunile pot fi înlocuite cu alte fructe, dar varianta clasică rămâne una dintre cele mai populare.

Cornulețe cu untură care se topesc în gură. Cea mai bună rețetă de preparat de sărbători

