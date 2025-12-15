Cum prepari clătite franțuzești cu frișcă și căpșuni. Rețeta pentru o masă festivă

Clătitele franțuzești cu frișcă și căpșuni sunt o combinație echilibrată între textura aerată a frișcăi și prospețimea fructelor. Desertul este foarte bun pentru un mic dejun special și pentru o masă festivă.

Pentru a obține clătite perfecte, ingredientele trebuie să fie simple, însă de calitate. Aluatul se prepară din ouă, lapte, făină, un praf de sare și puțin unt topit. Secretul constă în amestecarea atentă a ingredientelor, în așa fel aluatul să fie fluid și fără cocoloașe.

După preparare, se recomandă să lași compoziția să se odihnească circa 20-30 de minute, pentru a obține clătite mai elastice și mai fragede.

Apoi, clătitele se coc într-o tigaie bine încinsă, unsă cu unt. Se toarnă un strat subțire de aluat și se întinde rapid prin mișcarea tigăii. Va rezulta o clătită fină, ușor rumenită, care se întoarce cu grijă pentru câteva secunde și pe cealaltă parte.

Frișca se prepară din smântână pentru frișcă bine răcită, bătută până ce o consistență fermă, dar aerată.

Căpșunile se spală, se curăță și se taie felii sau cubulețe. Apoi se asamblează: clătitele se umplu cu frișcă, se adaugă căpșuni proaspete și se împăturesc ori se rulează.

De precizat este că, acest desert simplu de preparat este extrem de versatil și se poate adapta ușor în funcție de sezon sau preferințe. Căpșunile pot fi înlocuite cu alte fructe, dar varianta clasică rămâne una dintre cele mai populare.

