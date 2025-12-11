Cornulețe cu untură care se topesc în gură. Cea mai bună rețetă de preparat de sărbători

Cornulețele cu untură sunt un preparat delicios și aromat, numai bune de executat în perioada sărbătorilor. Acestea sunt adorate de toți românii, copii sau adulți. Ele sunt o gustare excelentă, alături de ceai sau de cafea.

Cornulețele cu untură, rețeta care ți se topește în gură. Iată secretul ca să iasă fragede și delicioase. Pentru prepararea cornulețelor ai nevoie de următoarele ingredient: 500 grame untură de porc, un ou mare, 250 ml borș sau apă minerală, aproximativ un kg de făină de calitate, un cub de drojdie proaspătă sau echivalentul în drojdie uscată, sare, coajă de lămâie și esență de vanilie, zahăr pudră pentru tăvălit.

Pentru umplutură, poți alege gem, rahat, nucă sau alune. Se pune făina cernută într-un bol încăpător, după care se adaugă în mijloc untura, oul, borșul, drojdia dizolvată, sarea și aromele. Se frământă numai cât este necesar pentru omogenizare, astfel încât aluatul să rămână fraged. Se acoperă aluatul cu un prosop curat și se lasă într-un loc cald până ce își dublează volumul.

Se întinde aluatul în foi subțiri și se taie în triunghiuri. Se pune umplutura aleasă la bază și se rulează spre vârf, dând forma clasică de corn. Se așază cornulețele într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, se lasă să se odihnească 10-15 minute, apoi coc până devin ușor aurii.

După ce cornulețele s-au răcit, se tăbălesc în zahăr pudră pentru un plus de delicatețe.

Sfaturile gospodinelor pentru cornulețe perfecte:

S ă nu fr ă mân ț i aluatul excesiv , fr ăgezimea este esențială .

Dac ă folosești un alt tip de untură sau o umplutură mai diferită , se testează mai întâi o mic ă porție .

Se p ăstrează cornulețele într -o cutie închis ă ermetic pentru a răm âne proaspete pentru mai multe zile .

