Cum răspunde primarul din COTNARI criticilor legate de distrugea cetății getice de pe Dealul Cătălina: „Căutăm finanțare”

Primarul comunei Cotnari, Vasile Crețu, vine cu explicații după criticile aduse autorităților locale de către arheologul Vasile Cotiugă, care a acuzat distrugeri repetate și lipsă de intervenție din partea administrației în cazul cetății getice de pe Dealul Cătălina.

Într-un material publicat de Ziarul de Iași, edilul susține că se caută finanțare pentru punerea în valoare a cetății.

„E terenul lor”

Arheologul Vasile Cotiugă acuză autoritățile locale de pasivitate și complicitate în distrugerea sistematică a cetății getice de pe Dealul Cătălina. „Noi căutăm să obținem o finanțare pentru a încerca să îl punem în valoare”, se apără edilul, care insistă că Primăria Cotnari face parte dintr-o asociație regională ce urmărește dezvoltarea turismului în nord-estul țării.

Potrivit lui Vasile Crețu, dintr-un buget total de 10 milioane de euro, Cotnari ar putea accesa aproximativ 50.000 de euro pentru obiective istorice locale, precum biserici sau situri arheologice.

În ceea ce privește acuzațiile arheologului referitoare la intervenții neautorizate în zona cetății, edilul a declarat că o cruce recent ridicată nu se află pe terenul sitului, ci la 3-400 de metri distanță, pe o proprietate privată. „E terenul lor, nu are ce să facă Primăria”.

Citește aici ce evenimente se organizau pe platoul cetății, spre uimirea comunității științifice din țară.