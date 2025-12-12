Prima pagină » Actualitate » Cum să usuci rufele mai repede iarna, chiar și pe balcon. Trucul durează doar câteva minute

Cum să usuci rufele mai repede iarna, chiar și pe balcon. Trucul durează doar câteva minute

12 dec. 2025, 10:11, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Uscarea rufelor iarna, în special în luna decembrie, poate fi o reală bătaie de cap. Temperaturile scăzute și umiditatea ridicată încetinesc evoporarea apei, iar hainele pot să rămână umede pentru zile întregi. Cu toate acestea, există câteva soluții simple ce pot să accelereze procesul, fără a crea probleme în casă.

Atunci când rufele sunt uscate în camerele de locuit, nivelul de umiditate crește rapid. Asta duce la condens pe ferestre și pereți și, în timp, poate să favorizeze apariția mucegaiului. Umiditatea excesivă afectează sănătatea și structura locuinței, în special în sezonul rece. De aceea, balconul rămâne cea mai bună opțiune pentru uscarea hainelor pe timp de iarnă.

Fie că este deschis sau închis, balconul permite uscarea rufelor fără să încarci aerul din interiorul locuinței. Într-un balcon deschis, hainele se usucă natural, deși procesul poate dura mai multe zile. Aerul rece și curenții constanți ajută la o uscare lentă, însă eficientă. Chiar și la temperaturi scăzute, circulația aerului face diferența și menține hainele proaspete.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Dar un balcon închis poate să fie la fel de eficient, dacă este aerisit corect. Deschiderea geamului pentru câteva minute, la intervale regulate, poate să ajute la eliminarea umidității și să prevină mirosurile neplăcute ori apariția mucegaiului. Circulația aerului este esențială, mai ales iarna.

Dar unul dintre cele mai eficiente trucuri este rularea rufelor într-un prosop absorbant, imediat după ce sunt scoase din mașina de spălat. Astfel, haina se întinde pe un prosop gros, se rulează strâns, după care se presează ușor.

Pentru a avea rezultate mai bune, trebuie să așezi hainele la distanță unele de altele, astfel încât aerul să circule liber. O ventilație ușoară, cum ar fi un mic ventilator, poate să accelereze uscarea. Se recomandă fie evitate sursele puternice de căldură, ce pot deteriora materialele textile și pot crea riscuri în balcon.

