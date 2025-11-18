Prima pagină » Actualitate » Trucul care te poate ajuta să ai facturi mai mici la căldură. Iată ce trebuie să faci în sezonul rece

18 nov. 2025, 20:00, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Pe măsură ce costurile la energie sunt în creștere, proprietarii de case caută soluții simple ca să reducă cheltuielile în sezonul rece. Astfel, un expert recomandă o metodă simplă și accesibilă, și anume, etanșarea micilor spații dim jurul ușilor și ferestrelor cu silicon de sigilare, conform Daily Express.

Ilja Medvedevs, fondatoarea Door Supplies Online, dezvăluie beneficiile acestei soluții:

Având în vedere că multe gospodării resimt impactul creșterii costurilor, micile soluții de acest gen pot face o diferență reală.”

Conform specialistului, această metodă poate să împiedice ieșirea aerului cald din locuință, reducând consumul de energie.

Pentru a avea rezultate optime, Ilja recomandă aplicarea siliconului pe vreme uscată, la temperaturi mai ridicate, ca să asigure o aderență corectă și durabilitate mai mare.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Energy Saving Trust confirmă eficiența izolării împotriva curenților de aer, susținând aceasta poate aduce economii semnificative pentru orice locuință, mai ales în casele mai vechi sau mai puțin izolate.

Expertul mai dezvăluie și alte trucuri simple de bricolaj, pentru a menține locuința caldă fără investiții majore.

Printre ele numără: adăugarea de garnituri de protecție de-a lungul bazei ușilor, aplicarea de bandă de spumă în jurul ramelor ferestrelor, dar și folosirea perdelelor termice pentru izolație suplimentară.

„Nu toată lumea își poate permite îmbunătățiri majore, cum ar fi ferestre noi sau izolație. Dar poți opri pierderea căldurii și poți menține casa mai caldă și cu puțini bani”, a completat specialistul.

