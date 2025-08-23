Prima pagină » Actualitate » Cum scapi de pedeapsă la Iași după ce ai trecut pe roșu la barieră? Ce a putut scrie polițistul în procesul verbal

23 aug. 2025, 11:32, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Un șofer a scăpat de sancțiunea aplicată de polițiști, deoarece agentul care a completat procesul verbal a făcut numeroase greșeli. Aproape că nimic nu era scris corect în act, astfel că judecătorii nu au mai putut face altceva decât să-l anuleze, scrie Ziarul de Iași.

Aurel V. a fost sancționat cu o amendă de 660 de lei și cu suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile deoarece, pe data de 16 aprilie anul trecut ar fi depășit coloanal de autovehicule oprite la culoarea roșie a semaforului, de la intersecția dintre șoseaua Iași-Tomești și calea ferată, virând apoi spre stânga, pe strada Trei Fântâni. Șoferul a semnat procesul verbal de contravenție, susținând că avea o urgență”, însă l-a contestat o săptămână mai târziu, în fața magistraților Judecătoriei.

