Iată cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture de 12 sau 24 de ore. Noul sistem de pensii, care a intrat în vigoare în anul 2025, aduce modificări importante pentru toți angajații, însă mai ales pentru cei care au muncit mulți ani în ture de 12 sau de 24 de ore.

Mulți dintre ei, fie că ne referim la personal medical, pompieri, polițiști sau angajați din industrie, se întreabă cum le vor fi recunoscute eforturile și dacă munca lor suplimentară se va reflecta corect în pensia viitoare.

Conform noii legi, pensia se calculează în funcție de punctajul acumulat pe întreaga perioadă de activitate. Acest punctaj ia în considerare salariile încasate, contribuțiile care s-au plătit, dar și vechimea, iar la final se raportează la valoarea punctului de referință, stabilit anual de Guvern.

Pentru aceia care au lucrat în ture de 12 sau 24 de ore, situația devine mai particulară. Legea prevede că se ia în calcul toată perioada de activitate, înregistrată oficial în contractul de muncă, indiferent de modul în care au fost repartizate orele. Iar asta înseamnă că nu se vor adăuga ani suplimentari pentru turele prelungite, dar toate orele suplimentare plătite și înregistrate legal în statul de plată se vor reflecta în venitul brut și, de asemenea, în contribuțiile la sistemul de pensii.

