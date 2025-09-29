Un pensionar din România a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme după ce a dat Casa de Pensii în judecată. Ce meserie a avut

Un pensionar a ieșit la pensie mai drevreme cu 13 ani, după ce a dat Casa de Pensii în judecată. Pensionarul a reușit să demonstreze că îndeplinește condițiile pentru a ieși la pensie de limită de vârstă și va lua bani în plus. Iată decizia instanței.

Mulți pensionari s-au plans că formula de recalculare îi avantajează numai pe pensionarii care au mulți ani munciți. Legea pensiilor acordă puncta bonus numai celor care au muncit peste 25 de ani. Punctele bonus se acordă gradual, cele mai multe acelor pensionari care au lucrat peste 35 de ani.

Cei care au muncit în condiții grele sau speciale nu au putut munci mulți ani și au fost nemulțumiți de pensia recalculată. Astfel, că mulți au dat Casa de pensii în judecată.

Tribunalul Vâlcea a decis deci să permit unui pensionar să iasă la pensie de limită de vârstă cu 13 ani mai devreme. Tribunalul a considerat că pensionarul are acest drept, ca urmare a condițiilor speciale în care a lucrat o perioadă îndelungată.

Inițial, Casa de pensii a refuzat pensionarea anticipată, susținând că pensionarul nu are stagiul complet contributiv de 35 de ani. Instanța a constatat, de fapt, că persoana în cauză are un stagiu contributiv de 31 de ani.

Astfel, Tribunalul a amintit că, de la prevederile de mai sus, sunt exceptate persoanele care au realizat un stagiu contributiv în condiții speciale. Acest pensionar a demonstrat că a lucrat 26 de ani ca lăcătuș în condiții grele, unde a realizat un stagiu de cotizare de 25 de ani.

Tribunalul a precizat că pensionarul îndeplinea și vârsta minimă pentru a ieși la pensie de limită de vârstă cu 13 ani mai devreme. Pensionarul avea vârsta de 52 de ani. În consecință, Tribunalul Vâlcea a dat o decizie care oferă speranțe celor care au lucrat în condiții dificile.

În continuare, Tribunalul oblige Casa de Pensii să emită în favoarea pensionarului o decizie de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani și la plata către contestator a drepturilor la pensie, începând cu noiembrie 2024.

