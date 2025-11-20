Prima pagină » Actualitate » Cum se calculează TVA la cafea și narghilea? Cazul unei cafenele din Iași care s-a trezit cu o datorie la Fisc de 1 milion de lei

20 nov. 2025, 15:13, Actualitate
Un caz neobișnuit a ajuns în fața instanțelor de judecată din Iași, după ce o cafenea cunoscută din complexul Palas, La Corniche, a fost notificată de ANAF că are datorii de peste 1 milion de lei. Fiscul a obligat societatea să achite suma, reprezentând diferențe de TVA și accize, plus penalități.

Acum, judecătorii trebuie să decidă asupra modului în care autoritățile fiscale interpretează reglementările privind băuturile servite în restaurante și produsele folosite pentru narghilea, scrie Ziarul de Iași.

Cum a recalculat ANAF accizele și TVA-ul

În ianuarie, un control ANAF a adus o decizie de impunere prin care Corniche Caffé SRL era obligată la plata a 1,077 milioane de lei. Din această sumă, doar o parte infimă – 611 lei – a reprezentat impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Restul sumei provenea din TVA (aproximativ 518.000 lei) și accize pentru „alte tutunuri de fumat” (aproape 559.000 lei).

Mai mult, Fiscul a aplicat și dobânzi și penalități, iar în final societatea a fost declarată bună de plată pentru o sumă de 2 milioane de lei.

Firesc, firma a contestat amenda și a deschis două acțiuni în instanță: una pentru anularea impunerii de plată și alta prin care a solicitat suspendarea executării până la soluționarea cauzei.

La proces, avocații cafenelei La Corniche au reclamat că inspectorii ANAF au aplicat eronat normele fiscale. Concret, la data controlului, legislația în vigoare prevedea o cotă redusă de TVA de 9% pentru serviciile de restaurant și catering, cu excepția băuturilor alcoolice și a celor nealcoolice încadrate la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99 (băuturi pe bază de apă, sucuri îndulcite și energizante).

O bună parte din suma imputată de inspectorii Fiscului privea aplicarea accizelor pentru narghilea. În cazul de față, între iulie 2020 și octombrie 2023, cafeneaua a vândut peste 55.000 de porții de narghilea, fiecare porție fiind preparată cu 3 grame de tutun cu nicotină și aproximativ 15 grame dintr-un amestec de fructe și sirop (pentru aromă). La proces, societatea a arătat că a calculat accizele exclusiv pe cantitatea de tutun folosită la fabricarea unei narghilele, pe când ANAF-ul a făcut calculul pe amestecul întreg, inclusiv fructele și siropul.

Mai mult, în fața judecătorilor, firma ieșeană a invocat și practica judiciară anterioară. Despre ce e vorb? În cazuri similare, alte instanțe din țară au dat câștig de cauză unor operatori HoReCa aflați în aceeași situație.

Citește aici decizia dată de Tribunal.

