Cum se descurcă Cristina Spătar în bucătărie. ”În ciuda aparențelor chiar fac de toate”

24 dec. 2025, 13:30, Actualitate
Cântăreața Cristina Spătar, în vârstă de 53 de ani, a explicat cum se descurcă în bucătărie. ”În ciuda aparențelor chiar fac de toate”, a afirmat aceasta.

Cristina Spătar se descurcă de minune în bucătărie.

Artista a învățat să gătească de la mama sa.

Cum se descurcă Cristina Spătar în bucătărie. ”Le place copiilor ceea ce fac și mănâncă”

”Mama mea gătea mult și am gătit și eu foarte mulți ani, dar mai nou a plecat doamna care mă ajută și trebuie să mă descurc până găsim pe altcineva. Le place copiilor ceea ce fac și mănâncă”, a declarat Cristina Spătar pentru click.ro.


”Am făcut o ciorbă cum făcea mama, cu multă smântână, secretul este să pui încet smântână în ea să nu se taie, după ce faci ciorba. Pun de toate, carne, legume…fac ciorbă, mâncare. Am răbdare, tai, fac de toate. În ciuda aparențelor chiar fac de toate”, a mai spus aceasta.

Cristina Spătar, la al doilea mariaj

Cristina Spătar a fost căsătorită cu Alin Ionescu. Din mariajul celor doi au rezultat doi copii, Aida și Albert.

În decembrie 2022, Cristina Spătar s-a căsătorit pentru a doua oară. Aceasta s-a măritat cu Vincențiu Mocanu.  Vincențiu Mocanu are și el un băiat dintr-o relație anterioară. Cristina Spătar și Vincențiu Mocanu, actualul ei partener, au făcut nunta în data de 24 iunie 2023. Evenimentul a fost unul cu mare fast și a avut loc la Râmnicu Vâlcea, orașul natal al soțului Cristinei Spătar.

