Cum se pot trimite poze la calitate originală, pe WhatsApp. Mulți utilizatori continuă să trimită imagini „standard”, fără să știe de această setare

19 dec. 2025, 22:18, Actualitate
WhatsApp permite acum trimiterea fotografiilor la calitate aproape identică cu originalul, dar de cele mai multe ori această opțiune nu este activată implicit. Mulți utilizatori continuă să trimită poze „standard”, fără să-și dea seama că aplicația încă aplică algoritmi de compresie.

Diferența dintre o poză trimisă corect în HD și una trimisă clasic este clar vizibilă, mai ales pe ecrane mari sau atunci când vorbim despre fotografii detaliate. Dar compresia imaginilor nu este un „defect”, ci o alegere tehnică.

WhatsApp a fost gândit inițial pentru a funcționa rapid, inclusiv pe conexiuni mobile slabe, iar fișierele mici se trimit mai ușor, consumă mai puține date și se încarcă mai rapid pe servere, notează Playtech.

Atunci când trimiți o fotografie direct din chat, aplicația o procesează automat, adică reduce rezoluția, elimină o parte din metadate și optimizează fișierul pentru viteză. Rezultatul este acceptabil pentru vizualizare rapidă, dar insuficient pentru fotografii importante, documentare sau imagini care urmează să fie editate ulterior.

Acum, însă, începând cu versiunile recente, WhatsApp oferă utilizatorilor control asupra acestui proces. Există două metode principale prin care poți trimite imagini la calitate reală, fără degradări vizibile.

Cum se pot trimite pe Whatsapp poze la calitate HD

Intră în Settings / Setări, apoi în Storage and Data / Stocare și date, unde vei găsi opțiunea Media Upload Quality. Selectează HD. Din acest moment, fotografiile trimise din galerie vor fi expediate la o calitate mult mai bună decât înainte.

Este important de știut că „HD” în WhatsApp nu înseamnă compresie zero, dar diferența față de modul standard este semnificativă, rezoluția este păstrată aproape integral, iar artefactele de compresie sunt mult mai greu de observat.

A doua metodă este cea recomandată atunci când vrei calitate absolut maximă. În loc să trimiți fotografia ca imagine, alege opțiunea „Document” din chat. Selectează fișierul foto din memoria telefonului, iar WhatsApp îl va trimite fără nicio modificare. În acest caz, imaginea ajunge la destinatar identică bit cu bit cu originalul, inclusiv cu metadatele.

Această soluție este ideală pentru fotografii profesionale, imagini pentru print sau poze care trebuie arhivate, singurul inconvenient fiind acela că fișierul nu va fi afișat direct în galerie, ci va trebui deschis ca document.

Pentru iPhone și Android, pașii sunt aproape identici, diferențele fiind doar de denumire a meniurilor. Important este ca aplicația să fie actualizată la cea mai recentă versiune disponibilă în 2025.

