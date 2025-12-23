Prima pagină » Actualitate » Cum se vede de sus unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Turcia: lacurile din interiorul Parcului Național Laguna Yumurtalık din Adana

Cum se vede de sus unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Turcia: lacurile din interiorul Parcului Național Laguna Yumurtalık din Adana

23 dec. 2025, 20:14, Actualitate
Cum se vede de sus unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Turcia: lacurile din interiorul Parcului Național Laguna Yumurtalık din Adana
sursa foto: hepta

Cum se vede de sus unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Turcia. Este vorba despre lacurile din interiorul Parcului Național Laguna Yumurtalık din Adana.

Lacurile din interiorul Parcului Național Laguna Yumurtalık din Adana, Turcia, este cunoscută prin structurile lor naturale nealterate și prin formele spectaculoase care apar la suprafața apei.

Laguna Yumurtalık se întinde pe o suprafață de aproape 17.000 de hectare, fiind o zonă umedă vastă, care a fost modelată de-a lungul timpului de sedimentele aluvionare aduse de râurile Seyhan și Ceyhan.

sursa foto: Hepta

sursa foto: Hepta

Aceste depuneri naturale au format treptat structura lagunei și au dat naștere lacurilor, zonelor umede și ecosistemelor sale fertile.

De-a lungul țărmurilor, pescuitul tradițional continuă, iar pescarii locali mențin practici vechi de secole în interiorul limitelor protejate ale parcului național.

sursa foto: Hepta

sursa foto: Hepta

Aceste elemente conturează Laguna Yumurtalık ca fiind un peisaj viu, în care apa, viața sălbatică și tradiția umană coexistă într-un echilibru delicat.

Despre Adana, se știe faptul că este unul dintre cele mai frumoase orase ale Mediteranei, fiind în special cunoscut pentru bogata traditie culinară. A fost fondat acum 4000 de ani, de către civilizația hitita, fiind al cincilea cel mai mare oras din Turcia.

