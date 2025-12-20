Prima pagină » Știri externe » Dronă de provenineță necunoscută pe teritoriul Turciei. Autoritățile raportează al doilea incident în mai puțin de 24 de ore

20 dec. 2025, 16:35, Știri externe
O dronă de origine și proveniență necunoscută a fost descoperită pe un câmp din nord-vestul Turciei, a relatat, sâmbătă, presa turcă. Acesta este al doilea astfel de incident raportat de autoritățile de la Ankara în mai puțin de 24 de ore și al treilea din această săptămână.

Conform mai multor canale de televiziune private și cotidianului Cumhuriyet, dispozitivul a fost descoperit pe un câmp pustiu din apropierea orașului Balikesir, districtul Manyas, la trei ore sud-vest de Istanbul, pe data de 10 decembrie.

„În seara zilei de 10 decembrie, locuitorii cartierului Salur din districtul Manyas au auzit un zgomot venind de pe un câmp și au descoperit un vehicul aerian fără pilot (UAV) cu parașuta desfășurată. Locuitorii au raportat incidentul la Centrul de Apeluri de Urgență 112, iar la fața locului au sosit echipe de informații, de dezamorsare a bombelor, de criminalistică și canine din cadrul Comandamentului Jandarmeriei. După o examinare inițială la fața locului, drona a fost încărcată într-un vehicul militar și dusă la Ankara pentru o examinare detaliată.“, se arată în rapoartele din presa turcă.

Dispozitivul nu prezenta marcaje vizibile de identificare.

„Câini special antrenați au căutat bombe în dronă. În cele din urmă, au dus drona, care nu avea inscripții, steaguri sau embleme pe ea, la Ankara pentru examinare”, a transmis un oficial local.

Trei incidente într-o săptămână

Acesta este al doilea raport cu privire la o dronă prăbușită, în mai puțin de 24 de ore, și al treilea de săptămâna aceasta. Vineri, o dronă a fost găsită într-o zonă rurală din apropierea orașului Izmit, la est de Istanbul, la 30 km de coasta Mării Negre. Potrivit Ministerului de Interne turc, care a anunțat deschiderea unei anchete, era vorba de o „dronă despre care se crede că este un Orlan-10 de fabricație rusească, folosit în scopuri de recunoaștere și supraveghere”.

„Conform evaluărilor inițiale, o dronă de tip Orlan-10 de fabricație rusească, folosit pentru recunoaștere și supraveghere, a fost găsit în limitele cartierului Çubuklubala din districtul Izmit, Kocaeli. Ancheta în această chestiune este în curs de desfășurare.”, au transmis oficialii.

Luni, forțele de apărare turcești au doborât o dronă „scăpată de sub control” care zburase din Marea Neagră în spațiul aerian turc. Autoritățile nu au specificat originea dronei sau locația exactă a interceptării acesteia. Potrivit mai multor observatori, interceptarea a avut loc deasupra teritoriului turc, nu pe mare. În urma acestui incident, Ministerul Apărării din Turcia a declarat, joi, că a cerut Ucrainei și Rusiei „să dea dovadă de mai multă prudență”.

Turcia ocupă țărmul sudic al Mării Negre, cu fața spre Ucraina și Rusia, care se află în prezent în război.

O dronă rusească de spionaj Orlan-10 a fost descoperită în Turcia. Este al doilea incident de acest fel în această săptămână

Alertă în Republica Moldova. Pod peste Nistru, lovit de drone rusești. Anunțul oficial al Transgaz despre conducta transbalcanică

