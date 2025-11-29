În data de 27 noiembrie 2025, la Șantierul Naval Gölcük, Marina Turciei a primit oficial submarinul din clasa Reis TCG Hızırreis (S-331), al doilea dintre cele șase submarine de tip 214TN construite în cadrul Proiectului de Submarine de Tip Nou (YTDP).

Pentru Ankara și partenerii săi din NATO, această livrare este mai mult decât o piatră de hotar tehnică. Contribuie direct la echilibrul de putere din Marea Neagră și estul Mediteranei, unde superioritatea subacvatică devine un element central al descurajării regionale, notează Army Recognition.

TCG Hızırreis este un submarin diesel-electric din clasa Reis (Tip 214TN) cu AIP bazat pe pile de combustie cu membrană electrolitică polimerică și baterii de mare capacitate, permiț ând opera țiuni scufundate prelungite.

Designul combină tehnologia germană Tip 214 cu o suită extinsă de sisteme dezvoltate în Turcia.

Submarinul are o lungime de aproximativ 67-68 de metri și o lățime de 6,3 metri, un deplasament de aproximativ 2.000 de tone scufundat și poate găzdui p ân ă la 40 de persoane.

O arhitectură cu cocă unică, cu un singur compartiment, optimizată pentru o semnătură acustică redusă, este combinată cu un sistem de luptă modern și o suită de sonare derivate din familia ISUS a TKMS și integrate cu subsistemele naționale, ceea ce face din Hızırreis un nod cheie în rețeaua de supraveghere și atac submarin a Turciei.

Pe ce armament se bazează submarinul TCG Hızırreis

Armamentul navei, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition, este centrat pe opt tuburi lanstorpiletuburi lanstorpile de 533 mm adăpostite în modulul de arme Secțiunea 50 din față.

Pe l âng ă torpilele grele tradiționale, clasa este asociată cu torpila grea Akya de la Roketsan și cu variantele lansate de pe submarin ale rachetei antinavă Atmaca , adesea denumite în surse turce ști „Sub- Atmaca ” sau AKATA.

Pe termen lung, integrarea rachetei de croazier ă Gezgin de atac terestru răm âne o ambi ție declarată pentru clasa Reis, ceea ce ar adăuga o dimensiune de atac în adâncime împotriva țintelor de coastă și din interiorul țării.

Pe l âng ă această dotare cu rachete și torpile, designul submarinului TCG Hızırreis păstrează capacitatea de a plasa mine navale, oferind navei Hızırreis o gamă largă de opțiuni antinavă , antisubmarin, de negare a zonei și potențial atac terestru dintr -o poziție subacvatică ascunsă.

Din punct de vedere operațional, Marina Turcă a început deja să prezinte submarinul Hızırreis alături de unitățile de suprafață emblematice. Submarinul a participat pe 24 august 2025 la misiunea „Mavi Vatan Muhafızları Boğaz Geçişi” (Pasajul Bosforului Gardienii Patriei Albastre) de la Istanbul, navigând alături de nava de asalt amfibie TCG Anadolu, nava școală TCG Savarona, fregata TCG Oruçreis și alte unități navale.

P roiectul clasei Reis î n planurile NATO

Atunci când este înarmat cu torpile Akya și Atmaca, subarinul TCG Hızırreis poate amenința atât navele de luptă de suprafață, cât și navele auxiliare de mare valoare de la o distanță de distanță.

Integrarea planificată a submarinului Gezgin ar adăuga o dimensiune de atac terestru, permiț ând o presiune simultan ă asupra țintelor maritime și de coastă de pe o singură platformă, se mai precizează î n analiza publicat ă de Army Recognition.

În acest rol, submarinul TCG Hızırreis devine un nod de lansare mobil, greu de detectat, în cadrul unei arhitecturi de atac care include și nave de suprafață, aeronave și rachete terestre.

Pentru NATO, proiectul clasei Reis consolidează capacitățile AIP indigene ale alianței în Marea Neagră și în estul Mediteranei, consolidând opțiunile de negare a traficului maritim și de control al traficului maritim față de flota de submarine a Rusiei și de alți actori regionali.

TCG Hızırreis întărește rezistența și versatilitatea Marinei Turciei

Punerea în funcțiune a submarinului TCG Hızırreis marchează o etapă importantă în programul de modernizare a submarinelor al Turciei, semnalând o tranziție de la planificare la generarea de forțe de rutină și transpunerea unui efort industrial binațional complex în capacități submarine tangibile.

Fiind al doilea submarin din clasa Reis, Hızırreis înt ărește rezistența și versatilitatea Marinei Turciei, extinde opțiunile de descurajare și proiecție a puterii și stabilește ritmul pentru cele patru ambarcațiuni rămase în construc ție.

Pe fundalul investițiilor regionale în r ăzboi antisubmarin avansat și în noile platforme AIP, sosirea lui H ızırreis , alături de construcția în curs a lui Muratreis , dezvoltarea MILDEN și proiectele emergente de mini-submarine și UUV, subliniază faptul că concurența pentru influență în Mediterana de Est și Marea Neagră se mută din ce în ce mai mult c ătre domeniul submarin.

Astfel, Turcia se poziționează ca o prezență susținută și capabilă, mai precizează Army Recognition.

Foto – Ministerul Apărării din Turcia / TKMS via ArmyRecognition

