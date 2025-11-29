În data de 27 noiembrie 2025, la Șantierul Naval Gölcük, Marina Turciei a primit oficial submarinul din clasa Reis TCG Hızırreis (S-331), al doilea dintre cele șase submarine de tip 214TN construite în cadrul Proiectului de Submarine de Tip Nou (YTDP).
Pentru Ankara și partenerii săi din NATO, această livrare este mai mult decât o piatră de hotar tehnică. Contribuie direct la echilibrul de putere din Marea Neagră și estul Mediteranei, unde superioritatea subacvatică devine un element central al descurajării regionale, notează Army Recognition.
O arhitectură cu cocă unică, cu un singur compartiment, optimizată pentru o semnătură acustică redusă, este combinată cu un sistem de luptă modern și o suită de sonare derivate din familia ISUS a TKMS și integrate cu subsistemele naționale, ceea ce face din Hızırreis un nod cheie în rețeaua de supraveghere și atac submarin a Turciei.
Armamentul navei, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition, este centrat pe opt tuburi lanstorpiletuburi lanstorpile de 533 mm adăpostite în modulul de arme Secțiunea 50 din față.
Din punct de vedere operațional, Marina Turcă a început deja să prezinte submarinul Hızırreis alături de unitățile de suprafață emblematice. Submarinul a participat pe 24 august 2025 la misiunea „Mavi Vatan Muhafızları Boğaz Geçişi” (Pasajul Bosforului Gardienii Patriei Albastre) de la Istanbul, navigând alături de nava de asalt amfibie TCG Anadolu, nava școală TCG Savarona, fregata TCG Oruçreis și alte unități navale.
Atunci când este înarmat cu torpile Akya și Atmaca, subarinul TCG Hızırreis poate amenința atât navele de luptă de suprafață, cât și navele auxiliare de mare valoare de la o distanță de distanță.
Pentru NATO, proiectul clasei Reis consolidează capacitățile AIP indigene ale alianței în Marea Neagră și în estul Mediteranei, consolidând opțiunile de negare a traficului maritim și de control al traficului maritim față de flota de submarine a Rusiei și de alți actori regionali.
Punerea în funcțiune a submarinului TCG Hızırreis marchează o etapă importantă în programul de modernizare a submarinelor al Turciei, semnalând o tranziție de la planificare la generarea de forțe de rutină și transpunerea unui efort industrial binațional complex în capacități submarine tangibile.
Astfel, Turcia se poziționează ca o prezență susținută și capabilă, mai precizează Army Recognition.
Foto – Ministerul Apărării din Turcia / TKMS via ArmyRecognition
RECOMANDAREA AUTORULUI: