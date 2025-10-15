Prima pagină » Actualitate » Cum și-a salvat o mamă fiul de 6 ani de la moarte. Medicii i-au zis inițial că ar fi doar „mofturos la mâncare”: „Am fost devastată”

15 oct. 2025, 13:51, Actualitate
Jodie Morris este o mamă care a luptat pentru viața fiului ei de 6 ani. Totul a început când băiețelul s-a confruntat cu o viroză la stomac, făcându-l să nu aibă poftă de mâncare. Ulterior, această lipsă a poftei de mâncare s-a acutizat, chiar și după ce viroza îi trecuse. Medicii i-au spus mamei că ar fi doar „mofturos la mâncare”, dar realitatea stă cu totul diferit. Ce a descoperit despre sănătatea fiului ei a lăsat-o fără cuvinte. A început o luptă pe termen lung.

Jodie Morris duce o lungă luptă pentru ca fiul ei, Jae, în vârstă de 6 ani, să aibă o viață normală. În urma unei viroze la stomac, micuțul nu a mai avut poftă de mâncare. Însă, chiar și după ce viroza a dispărut, lipsa poftei de mâncare s-a accentuat. Când l-a dus pe micuțul Jae la doctor, mama lui a primit o reacție neașteptată, și anume că ar fi doar „mofturos la mâncare”. În realitate, problema ascunde o tulburare care poate pune sănătatea în pericol.

Repulsia față de mâncare devenise tot mai accentuată

Băiețelul de 6 ani a început să aibă o repulsie tot mai mare față de mâncare, aspect observat și de profesorii de la școală. Din teamă că fiul ei va ajunge să se îmbolnăvească, femeia a început să îl hrănească cu băuturi nutritive. În același timp, solicita ajutor medical pentru a afla ce se întâmplă cu fiul ei. Ajunsă la CAHMS – Serviciile de Sănătate Mintală pentru Copii și Adolescenți, mama lui s-a lovit de alte provocări, iar starea băiatului se deteriora.

Salvarea a venit abia când a apelat la sistemul medical privat. În iunie 2024, micuțul avea să primească un crunt diagnostic. Tulburarea alimentară ARFID (Avoidant or Restrictive Food Intake Disorder) este o afecțiune psihologică rară care, adeseori, este confundată cu aceste „mofturi la mâncare”. Din cauza acestei tulburări, fiul ei nu mai poate frecventa școala.

„Mi-e teamă că această problemă îi va afecta toată viața”

A dezvoltat o „ură” față de mâncare.

„Am fost devastată, dar și ușurată că, în sfârșit, știam ce se întâmplă. Acum este supravegheat de specialiști în sănătate mintală și tulburări alimentare, pentru a-l ajuta să depășească această frică. Încă folosim băuturi nutritive pentru a-i asigura substanțele de care are nevoie.

Nu pot să-l duc la supermarket, pentru că urăște să fie în preajma mâncării. Este foarte izolat și evită orice situație în care ar putea vedea alimente. Momentan, ne concentrăm pe calmarea anxietății și pe reconstruirea unei relații sănătoase cu mâncarea. Va dura, dar știu că va reuși.

Mi-e teamă că această problemă îi va afecta toată viața, mai ales anxietatea legată de a fi bolnav sau de a vedea pe cineva bolnav. În prezent, nu poate merge la școală din cauza acestor stări”, a mărturisit Jodie, arată BZI.

