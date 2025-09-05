Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”

Un caz cutremurător a zguduit lumea medicală. Medicii indieni au depistat ceea ce se numește „gemenii paraziți” în abdomenul unui nou-născut, o afecțiune rară numită fetus in fetu, raportată în mai puțin de 200 de cazuri în lume.

Un caz medical rar a fost rezolvat cu succes în India, unde medicii au extras doi fetuși malformați din abdomenul unui bebeluș de doar 20 de zile. Afecțiunea, denumită fetus in fetu, apare la începutul sarcinii, atunci când un făt este absorbit de geamănul său și continuă să se dezvolte în interiorul acestuia, hrănindu-se din organismul gazdă.

„Operația a fost dificilă, dar bebelușul este sănătos și se simte bine”, a declarat pentru BBC dr. Anand Sinha, chirurg pediatru care a coordonat intervenția.

Semnalul care i-a alarmat pe părinți

Părinții și-au internat copilul la Fortis Memorial Research Institute din Gurugram în luna iulie, după ce au observat că avea abdomenul umflat, era iritabil și nu putea mânca.

„Fetușii îi striveau stomacul”, a explicat dr. Anand.

O scanare a confirmat prezența a două formațiuni asemănătoare tumorilor, care erau, de fapt, cei doi gemeni paraziți.

Pentru că bebelușul era deshidratat și subnutrit, medicii au amânat operația până la stabilizarea stării sale. După două zile, o echipă formată din aproximativ 15 specialiști a efectuat intervenția, care a durat aproape două ore.

„Pe parcursul operației, temperatura bebelușului a fost monitorizată constant. De asemenea, a trebuit să ne asigurăm că nu a existat o pierdere prea mare de sânge”, a detaliat medicul.

Cazul a fost cu atât mai dificil cu cât fetușii erau atașați de organe vitale, precum ficatul, rinichii și intestinele. Chirurgii au reușit să îi extragă fără a provoca daune suplimentare. Copilul a fost externat în urmă cu o lună, iar recuperarea decurge bine.

Afecțiunea fetus in fetu este extrem de rară, fiind documentate mai puțin de 200 de cazuri la nivel mondial. În India au mai fost raportate câteva situații, inclusiv în februarie 2024, când medicii au îndepărtat doi fetuși din abdomenul unui nou-născut de trei zile din statul Maharashtra. În alte cazuri, diagnosticul poate apărea chiar la vârsta adultă, dacă formațiunile nu sunt detectate la timp.