Prima pagină » Știri externe » Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”

Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”

Denis Andrei
05 sept. 2025, 10:02, Știri externe
Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE:
Foto: Profimedia images

Un caz cutremurător a zguduit lumea medicală. Medicii indieni au depistat ceea ce se numește „gemenii paraziți” în abdomenul unui nou-născut, o afecțiune rară numită fetus in fetu, raportată în mai puțin de 200 de cazuri în lume.

Un caz medical rar a fost rezolvat cu succes în India, unde medicii au extras doi fetuși malformați din abdomenul unui bebeluș de doar 20 de zile. Afecțiunea, denumită fetus in fetu, apare la începutul sarcinii, atunci când un făt este absorbit de geamănul său și continuă să se dezvolte în interiorul acestuia, hrănindu-se din organismul gazdă.

„Operația a fost dificilă, dar bebelușul este sănătos și se simte bine”, a declarat pentru BBC dr. Anand Sinha, chirurg pediatru care a coordonat intervenția.

Semnalul care i-a alarmat pe părinți

Părinții și-au internat copilul la Fortis Memorial Research Institute din Gurugram în luna iulie, după ce au observat că avea abdomenul umflat, era iritabil și nu putea mânca.

„Fetușii îi striveau stomacul”, a explicat dr. Anand.

O scanare a confirmat prezența a două formațiuni asemănătoare tumorilor, care erau, de fapt, cei doi gemeni paraziți.

Pentru că bebelușul era deshidratat și subnutrit, medicii au amânat operația până la stabilizarea stării sale. După două zile, o echipă formată din aproximativ 15 specialiști a efectuat intervenția, care a durat aproape două ore.

„Pe parcursul operației, temperatura bebelușului a fost monitorizată constant. De asemenea, a trebuit să ne asigurăm că nu a existat o pierdere prea mare de sânge”, a detaliat medicul.

Cazul a fost cu atât mai dificil cu cât fetușii erau atașați de organe vitale, precum ficatul, rinichii și intestinele. Chirurgii au reușit să îi extragă fără a provoca daune suplimentare. Copilul a fost externat în urmă cu o lună, iar recuperarea decurge bine.

Afecțiunea fetus in fetu este extrem de rară, fiind documentate mai puțin de 200 de cazuri la nivel mondial. În India au mai fost raportate câteva situații, inclusiv în februarie 2024, când medicii au îndepărtat doi fetuși din abdomenul unui nou-născut de trei zile din statul Maharashtra. În alte cazuri, diagnosticul poate apărea chiar la vârsta adultă, dacă formațiunile nu sunt detectate la timp.

Citește și

EXTERNE ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții
10:28
ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții
EXTERNE Coreea de Nord va continua să sprijine China, l-a asigurat Kim Jong-Un pe Xi Jinping/ „PRIETENIA” dintre cele două state „nu se poate schimba”
10:01
Coreea de Nord va continua să sprijine China, l-a asigurat Kim Jong-Un pe Xi Jinping/ „PRIETENIA” dintre cele două state „nu se poate schimba”
EXTERNE TRUMP a semnat un ordin executiv care reduce taxele vamale americane pentru vehiculele importate din Japonia
09:19
TRUMP a semnat un ordin executiv care reduce taxele vamale americane pentru vehiculele importate din Japonia
EXTERNE Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor CANCEROASE de pe piele. Anterior a fost diagnosticat cu cancer la prostată
09:14
Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor CANCEROASE de pe piele. Anterior a fost diagnosticat cu cancer la prostată
ANALIZĂ Un bloc anti-occidental după summitul OCS? „Nu chiar atât de repede, există o PRĂPASTIE între ambiția Chinei și rezultate”
09:04
Un bloc anti-occidental după summitul OCS? „Nu chiar atât de repede, există o PRĂPASTIE între ambiția Chinei și rezultate”
EXTERNE Kremlinul respinge garanțiile de SECURITATE pentru Ucraina oferite de Coaliția Voinței: „Nu pot fi asigurate de forțele militare străine”
08:51
Kremlinul respinge garanțiile de SECURITATE pentru Ucraina oferite de Coaliția Voinței: „Nu pot fi asigurate de forțele militare străine”
Mediafax
ANM: O toamnă călduroasă cu temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei, până în octombrie
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Cum poate contribui România la reconstrucția Ucrainei și care sunt domeniile esențiale unde au fost identificate oportunități economice
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Care a fost cauza tragedie din Lisabona. Cum s-a produs accidentul în care au murit 17 persoane
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Elena Udrea este cea mai fericită. Vestea momentului despre fostul ministru al Turismului
Evz.ro
David Popovici, viral după o partidă de pescuit. Toate glumele fanilor
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce risca profesorii care refuza sa intre la ore si stau in cancelarie. Declarațiile Ministrului Educației: „Când vor avea copiii acolo, n-au cum să nu se ocupe de ei”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât de rapid este cel mai rapid om din lume?