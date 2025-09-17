Prima pagină » Actualitate » Cum va influența eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie fiecare ZODIE în parte. Ce trebuie să știe nativii

Cum va influența eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie fiecare ZODIE în parte. Ce trebuie să știe nativii

17 sept. 2025, 20:41, Actualitate
Cum va influența eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie fiecare ZODIE în parte. Ce trebuie să știe nativii
FOTO - Arhivă

Ne aflăm în plin Portal al Eclipselor, unul dintre cele mai puternice și mai magice momente ale anului. Mai mult, se spune că în această perioadă trecem prin multe schimbări și ies la suprafață adevăruri ascunse, dar și emoții uitate.

„Această eclipsă este un moment de resetare cosmică, noi începuturi și schimbări de destin. Focusul este pe rutină, sănătate, îngrijire, muncă, iar o Eclipsă de Soare se formează la Lună Nouă, ceea ce înseamnă o resetare pentru noi toți, un moment pentru noi începuturi, drumuri noi”, a spus astrologul Andreea Dincă la Știrile Antena Stars.

Cum va influența eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie fiecare zodie în parte:

Pentru Berbeci urmează un nou început pe zona muncii. Urmează o prioadă cu proiecte noi și poate că acești nativi o să își facă mai mult timp pentru ei, să meargă în natură, să își creeze o rutină cu care rezonează.

Taurii sunt în zona iubirii. În cazul acestor nativi este vorba despre o relație nouă de iubire sau poate vor lua decizia să aibă un copil ori proiecte creative.

Pentru Gemeni este vorba despre casă, familie, vindecare cu familia, mutare, reorganizare, iar acești nativi își mai pot cumpăra anumite obiecte pentru casă. În general, sunt concentrați pe familie.

Racii sunt deschiși să învețe și pot semna și contracte importante, dar vor să și învețe, să studieze și să facă mici călătorii.

Leii sunt printre cei favorizați, deoarece Eclipsa de Soare se formează în casa banilor, astfel că pentru acești nativi urmează o perioadă de reorganizare financiară, noi proiecte pe această zonă și ar putea să își descopere și anumite talente pe care să le fructifice.

Eclipsa parțială de Soare se formează în Fecioară, așadar acești nativi sunt vedetele. Dacă nu au curajul să facă anumite lucruri, viața o să îi pună pe direcția necesară sufletului său.

Pentru Balanțe este despre vindecare, acești nativi având oportunitatea să se vindece, să facă introspecție, să înțeleagă unde s-au blocat, ce au de schimbat, ce au de făcut.

Scorpionii au deschidere pe zona relațiilor, fiind vorba despre parteneriate noi, asocieri, poate chiar unele proiecte de viitor.

Pentru Săgetători este despre schimbări profesionale și pot urma o cale nouă. Acești nativi ar putea să primească o oportunitate, ceva ce și-au dorit foarte mult.

Capricornii: lărgirea orizonturilor, multă străinătate, cursuri și schimbarea filosofiei de viață. Pentru acești nativi ar putea urma o perioadă foarte bună pentru a da examene și a le lua cu succes sau anumite interviuri.

Vărsătorii au o resetare pe zona intimității, pe zona banilor la comun, tot ce include banii cu partenerul, moșteniri, investiții, dar și o reorganizare initmă.

Peștii au noi începuturi în relații și parteneriate. Acești nativi vor afla ce relații să lase în urmă și ce relații să înceapă.

FOTO: Profimedia (Arhivă)

