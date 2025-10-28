Prima pagină » Actualitate » Cum vede Kelemen Hunor activitatea coaliţiei pentru eliminarea pensiilor speciale: „Vom fi o majoritate impotentă, care nu e în stare să facă o lege”

Cum vede Kelemen Hunor activitatea coaliţiei pentru eliminarea pensiilor speciale: „Vom fi o majoritate impotentă, care nu e în stare să facă o lege”

Luiza Dobrescu
28 oct. 2025, 07:39, Actualitate
Cum vede Kelemen Hunor activitatea coaliţiei pentru eliminarea pensiilor speciale:
Kelemen Hunor

Kelemen Hunor crede că membrii coaliţiei ar trebui să încheie cât de curând proiectul legat de pensiile magistraţilor. Altfel, parlamentarii riscă să pară „o majoritate impotentă” din cauză că nu e în stare să facă o lege care să treacă de Parlament. 

Liderul UDMR a declarat, luni seară, la Digi24, că proiectul este un subiect care trebuie închis cât mai repede.

”Dacă noi nu închidem, pierdem cu toţii. Fiindcă vom fi o coaliţie, un guvern, o majoritate impotentă, care nu este în stare să facă o lege, să treacă o lege prin Parlament”, a declarat Kelemen Hunor.

Hunor a mai spus că nimeni nu are nimic cu judecătorii sau cu procurorii, dar că percepţia în societate este pe bună dreptate aşa cum o ştie toată lumea.

Kelemen Hunor, însă, spune că îi este greu să se pronunţe dacă PSD s-a transformat în avocatul magistraţilor, în ceea ce priveşte motivele pentru care aceştia susţin aceste pensii speciale.

”În momentul în care a fost proiectul pe agenda coaliţiei şi după aceea a fost pe agenda Guvernului şi a venit în Parlament, toată lumea a fost de acord cu varianta propusă de Guvern, cu creşterea vârstei de pensionare, mă rog, vechimea la 35 de ani, 70 la sută din venitul net pensia şi perioada de tranziţie de 10 ani. Într-adevăr, a existat o discuţie să fie de 15 ani, dar guvernul, în primul proiect care a fost trimis la Curte în mod informal pentru analiză, a pus 10 ani. Şi la consultările cu magistraţii a fost tot 10 ani. În Parlament nimeni n-a avut amendament de 15 ani la perioada de tranziţie. Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Curtea Constituţională”, a mai spus Kelemen Hunor.

Pe 20 octombrie, Curtea Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate a ICCJ faţă de Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, prin care era limitat nivelul pensiilor magistraţilor şi creştea vârsta de pensionare a acestora, a anunţat instituţia.

Motivaţia este legată de ”lipsa avizului CSM coroborat cu neaşteptarea curgerii” de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia”, deşi acesta este unul de ”tip formal care nu are niciun efect asupra constituţionalităţii, asupra conţinutului”.

Președintele instanței supreme spune că magistraţii „sunt dispuși să contribuie prin soluții responsabile” la reforma pensiilor speciale: „Poate şi trebuie discutată”

Ce pensii speciale câștigă judecătorii de la CCR care au respins reforma pensiilor speciale

