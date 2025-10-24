Prima pagină » Actualitate » Președintele instanței supreme spune că magistraţii „sunt dispuși să contribuie prin soluții responsabile” la reforma pensiilor speciale: „Poate şi trebuie discutată”

Luiza Dobrescu
24 oct. 2025, 13:29, Actualitate
Reforma pensiilor magistraţilor devine subiect de discuţie în Camera Deputaţilor. Săptămâna trecută, Curtea Constituţională a respins din nou proiectul pensiilor speciale, din cauza lipsei avizului CSM. Şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, a transmis o luare de poziţie referitor la întâlnirea organizată la Parlament. 
Referitor la întâlnirea organizată la Camera Deputaților, pe marginea modificării regimului pensiilor magistraților, „salutăm deschiderea pentru dialog pe care îl vedem ca pe un prim pas pentru a debloca situația actuală, în spiritul cooperării loiale între puteri”, transmite şefa ÎCCJ.
De asemenea, Lia Savonea subliniază câteva principii în baza cărora s-ar putea derula dialogul de la Camera Deputaţilor.
        „CINCI PRINCIPII PENTRU DIALOG
1.Independența justiției nu este un privilegiu, ci o garanție pentru statul de drept
2.Predictibilitate și stabilitate pentru statutul  magistraților 
3.Solidaritate, nu sacrificiu selectiv
4.Corpul magistraților își reafirmă responsabilitatea față de societate, dar nu abdică în fața presiunilor
5.Soluția trebuie să fie constituțională și conformă dreptului european, nu conjuncturală.”
Preşedinta instanţei supreme mai spune că „magistrații înțeleg nevoia unui efort comun pentru echilibrarea bugetară și sunt dispuși să contribuie prin soluții responsabile”.
„Totuși, aceste măsuri trebuie să păstreze echilibrul dintre responsabilitatea fiscală și independența justiției
O justiție dependentă de voința politică de moment își pierde forța de a garanta, pe termen lung, supravegherea statului de drept.
De aceea, dorim să găsim împreună o ieșire din criză, dar fără a compromite pilonii pe care se sprijină statul de drept.
Reforma poate și trebuie discutată, însă lipsa unor politici financiare responsabile nu poate fi mascată printr-o sancțiune colectivă aplicată magistraților”, mai transmite Lia Savonea.
