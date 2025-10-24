Președintele instanței supreme spune că magistraţii „sunt dispuși să contribuie prin soluții responsabile” la reforma pensiilor speciale: „Poate şi trebuie discutată”

PODCAST ALTCEVA Secretele Casei Regale a României, dezvăluite într-o ediție specială a podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”
14:21
„CINCI PRINCIPII PENTRU DIALOG1.Independența justiției nu este un privilegiu, ci o garanție pentru statul de drept2.Predictibilitate și stabilitate pentru statutul magistraților3.Solidaritate, nu sacrificiu selectiv4.Corpul magistraților își reafirmă responsabilitatea față de societate, dar nu abdică în fața presiunilor5.Soluția trebuie să fie constituțională și conformă dreptului european, nu conjuncturală.”
„Totuși, aceste măsuri trebuie să păstreze echilibrul dintre responsabilitatea fiscală și independența justițieiO justiție dependentă de voința politică de moment își pierde forța de a garanta, pe termen lung, supravegherea statului de drept.De aceea, dorim să găsim împreună o ieșire din criză, dar fără a compromite pilonii pe care se sprijină statul de drept.Reforma poate și trebuie discutată, însă lipsa unor politici financiare responsabile nu poate fi mascată printr-o sancțiune colectivă aplicată magistraților”, mai transmite Lia Savonea.