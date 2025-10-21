Curtea Constituțională a României a admis, ieri, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori. Judecătorii CCR au motivat decizia de admitere în integralitate, a obiecției prinvind pensiile de serviciu prin lipsa avizului CMS. Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru această lege la 1 septembrie. Judecătorii CCR câștigă „pensii speciale” între 23.000 și 71.000 de lei pe lună.

Printre judecătorii care au respins ieri legea asumată de guvernul Bolojan la 1 septembrie se află și câțiva foști magistrați care, pe lângă indemnizațiile primite de la CCR, beneficiază și de pensii speciale.

Ce pensii primesc judecătorii care au respins reforma lui Bolojan

Printre judecătorii Curții care beneficiază de pensie specială se numără Cristian Deliorga. Judecătorul a încasat în 2024 825.973 de lei (71,080 de lei pe lună) din pensii și sume restante. Pe lângă veniturile din pesnie, Deliorga a încasat și un salariu de la CCR de aproximativ 40.000 de lei în fiecare lună.

Judecătoarea Mihaela Ciochină, a primit în 2024 pensii care au însumat 417.000 de lei (34.750 de lei pe lună), bani la care s-au adăugat și 180.000 de lei, bani care au reprezentat restanțe de la pensiile dintre septembrie 2022 și octombrie 2023.

Pe lângă pensie, judecătoarea a încasat de la CCR un salariu de aproximativ 34.478 de lei pe lună.

Judecătorul Gheorghe Stan a primit în 2024 pensii cumulate de 287.572 de lei (23.964 de lei pe lună), la care se adaugă 67.060 de lei, sumă provenită din restanțele pensiei de serviciu dintre mai-august 2023.

Pe lângă pensia specială, judecătorul a mai primit de-a lungul anului aproximativ 40.000 de lei, salariu lunar de la CCR.

Iar judecătorul Dimitire Bogdan Licu a încasat în decursul anului trectu pensii de 383.000 de lei (32.050 de lei pe lună). La această sumă se adaugă și salariul de la Curtea Constituțională de 33.750 de lei pe lună.

