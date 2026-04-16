Europarlamentarul social-democrat, Victor Negrescu, vede o coaliţie funcţională în contextul în care discuţiile nu trebuie să se poarte în jurul persoanelor, ci al performanţei economice.

„Cred cu tărie că această coaliție pro-europeană trebuie să performeze” scrie acesta, joi, pe facebook şi aduce câteva argumente în favoarea spuselor sale.

„Buna guvernare și rezultate pentru români. Aceasta trebuie să fie prioritatea tuturor. Discuția nu este despre persoane, ci despre performanța economică și socială și despre angajamentele asumate față de români. Sunt de bună-credință și cred cu tărie că această coaliție pro-europeană trebuie să performeze, însă acest lucru nu s-a întâmplat, iar datele sunt îngrijorătoare”.

Care sunt argumentele lui Negrescu

Cele 10 argumente ale lui Negrescu pentru analiză şi schimbarea abordării din partea coaliţiei sunt următoarele:

Românii consideră, în proporție de 80%, că țara merge în direcția greșită. 8 din 10 români sunt nemulțumiți de guvernarea condusă de premierul Ilie Bolojan. Acest lucru înseamnă un risc pentru viitorul României și al partidelor pro-europene. În ultimele zece luni, datoria publică a crescut exponențial. Actualul guvern este, conform analiștilor, executivul cu cel mai accelerat ritm de îndatorare din ultimii 18 ani, de la ultima criză. În ultimele 10 luni taxele au crescut exponențial, dar încasările din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025. Majoritatea taxelor au împovărat direct cetățenii. Consumul a scăzut cu aproape 25% din cauza deciziilor economice greșite. Neîncrederea și scăderea puterii de cumpărare îi afectează pe români. Grupurile vulnerabile au fost cele mai afectate. A crescut inflația față de perioada anterioară. Inflația a fost în jurul a 10% în ultimele luni, România fiind pe primele locuri din UE. Salariul minim pe economie nu a crescut de la 1 ianuarie cum era prevăzut pentru a ține pasul cu scăderea puterii de cumpărare. După negocieri dure, creșterea este prevăzută pentru 1 iulie. PSD susține menținerea măsurilor de sprijin fiscal pentru angajatori. Bugetul național pentru anul 2026 a fost propus cu o foarte mare întârziere cauzând perturbări în implementarea investițiilor. Managementul guvernamental a lăsat de dorit în ceea ce privește transparența și dialogul cu presa (exemple: cazul SAFE, cazul Mercosur și modul în care au fost tratați jurnaliștii) Elemente comunicate trunchiat care dovedesc rea-voință atât public, cât și în interiorul coaliției (exemplu: cazul vilei de protocol) Scandaluri (exemple: cazul de corupție de la PNL Vaslui, cazul Moșteanu, cazul evacuării românilor din Orientul Mijlociu).

Negrescu: „Într-un fel, toate partidele politice au partea lor de responsabilitate”

Însă, problemele nu se opresc doar aici, subliniază social-democratul.

„Realitatea este că nu a existat până acum niciun politician sau formulă guvernamentală cu rezultate economice și sociale atât de slabe care să beneficieze de 10 luni de clemență. Știu că pentru militanții de dreapta răspunsul cel mai ușor este că PSD este de vină pentru tot. Într-un fel, toate partidele politice au partea lor de responsabilitate. Acest lucru nu este o scuză pentru a perpetua, doar din partizanat politic, un management guvernamental care duce România, conform indicatorilor economici și sociali reali, în direcția greșită”.

Negrescu mai spune că „Partidul Social Democrat a propus o serie de măsuri economice și sociale viabile și este dispus să stea la masa discuțiilor, împreună cu președintele Nicușor Dan și partidele din coaliție, pentru a găsi o formulă, cu bună-credință”.

