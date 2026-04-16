Europarlamentarul social-democrat, Victor Negrescu, vede o coaliţie funcţională în contextul în care discuţiile nu trebuie să se poarte în jurul persoanelor, ci al performanţei economice.
„Cred cu tărie că această coaliție pro-europeană trebuie să performeze” scrie acesta, joi, pe facebook şi aduce câteva argumente în favoarea spuselor sale.
„Buna guvernare și rezultate pentru români. Aceasta trebuie să fie prioritatea tuturor.
Discuția nu este despre persoane, ci despre performanța economică și socială și despre angajamentele asumate față de români.
Sunt de bună-credință și cred cu tărie că această coaliție pro-europeană trebuie să performeze, însă acest lucru nu s-a întâmplat, iar datele sunt îngrijorătoare”.
Cele 10 argumente ale lui Negrescu pentru analiză şi schimbarea abordării din partea coaliţiei sunt următoarele:
Însă, problemele nu se opresc doar aici, subliniază social-democratul.
„Realitatea este că nu a existat până acum niciun politician sau formulă guvernamentală cu rezultate economice și sociale atât de slabe care să beneficieze de 10 luni de clemență.
Știu că pentru militanții de dreapta răspunsul cel mai ușor este că PSD este de vină pentru tot. Într-un fel, toate partidele politice au partea lor de responsabilitate.
Acest lucru nu este o scuză pentru a perpetua, doar din partizanat politic, un management guvernamental care duce România, conform indicatorilor economici și sociali reali, în direcția greșită”.
Negrescu mai spune că „Partidul Social Democrat a propus o serie de măsuri economice și sociale viabile și este dispus să stea la masa discuțiilor, împreună cu președintele Nicușor Dan și partidele din coaliție, pentru a găsi o formulă, cu bună-credință”.
