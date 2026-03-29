Europarlamentarul Victor Negrescu(PSD) vorbeşte despre banii europeni direcţionaţi către sectorul locuire.

„Dorim ca locuirea să fie o prioritate reală a Uniunii Europene” spune Victor Negrescu.

„Am promovat recent o rezoluție a Parlamentul European în care cerem ca locuirea să devină o prioritate pentru finanțările europene. Împreună cu grupul social-democrat din Parlamentul European am cerut ca 25 de miliarde de euro din viitorul buget european pot 2027 să meargă către zona de locuire”, spune Negrescu.

Acesta mai spune că a reuşit să obţină sprijinul Comisiei juridice din Parlamentul European pentru alocarea pentru justiție în viitorul buget multianual 0,8 miliarde de euro.

Negrescu mai spune că lucrează, în comisia pentru bugete, la viitoarea politică agricolă comună şi cere ca subvențiile să crească.

Parlamentul European a celebrat, la inițiativa vicepreședintelui Victor Negrescu, 50 de ani de la performanța istorică a Nadiei Comăneci

Victor Negrescu: Solicit activarea unui mecanism compensatoriu la nivel european pentru a sprijini fermierii afectați de creșterea prețurilor la carburanți