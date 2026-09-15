Oana Gheorghiu acuză într-o postare pe rețelele sociale că oameni politici „extremiști”, inclusiv parlamentari, s-au infiltrat în protestul oierilor din Piața Victoriei. Vicepremierul demis susține că protestul pașnic reprezintă un drept fundamental într-o democrație, dar condamnă incidentele violente care s-au produs în fața Guvernului.

Într-o postare pe Facebook, Gheorghiu spune că experiența propriilor proteste împotriva corupției i-a consolidat convingerea că manifestațiile pașnice au un rol esențial într-o societate democratică.

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„Oamenii au tot dreptul să protesteze pașnic pentru orice motive pe care le găsesc legitime. Ca om care a petrecut multe zile și nopți protestând în fața Palatului Victoria împotriva corupției, cred cu tărie că protestul pașnic este un pilon esențial al democrației noastre”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook. Aceasta susține că România este în continuare aproape de valorile europene tocmai pentru că oamenii onești au ieșit în stradă pentru a apăra democrația.

„România este astăzi în continuare aproape de valorile noastre europene tocmai pentru că oamenii onești au ieșit în stradă pentru a apăra democrația”. Gheorghiu: „Violențele de astăzi vi se datorează în întregime” În continuare, mesajul vicepremierului demis se îndreaptă către politicienii extremiști și parlamentarii care s-au infiltrat în protestul oierilor și au încercat să schimbe caracterul manifestației. Aceasta subliniază că scopul „extremiștilor” a fost să instige la violența ca să provoace haos.