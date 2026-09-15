Prima pagină » Știri politice » Oana Gheorghiu acuză că oameni politici „extremiști” s-au infiltrat în protestul oierilor: „Violențele de astăzi vi se datorează în întregime”

Oana Gheorghiu acuză că oameni politici „extremiști” s-au infiltrat în protestul oierilor: „Violențele de astăzi vi se datorează în întregime”

Oana Gheorghiu acuză că oameni politici
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Oana Gheorghiu acuză într-o postare pe rețelele sociale că oameni politici „extremiști”, inclusiv parlamentari, s-au infiltrat în protestul oierilor din Piața Victoriei. Vicepremierul demis susține că protestul pașnic reprezintă un drept fundamental într-o democrație, dar condamnă incidentele violente care s-au produs în fața Guvernului.

Într-o postare pe Facebook, Gheorghiu spune că experiența propriilor proteste împotriva corupției i-a consolidat convingerea că manifestațiile pașnice au un rol esențial într-o societate democratică.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier al României?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Oamenii au tot dreptul să protesteze pașnic pentru orice motive pe care le găsesc legitime. Ca om care a petrecut multe zile și nopți protestând în fața Palatului Victoria împotriva corupției, cred cu tărie că protestul pașnic este un pilon esențial al democrației noastre”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

Aceasta susține că România este în continuare aproape de valorile europene tocmai pentru că oamenii onești au ieșit în stradă pentru a apăra democrația.

„România este astăzi în continuare aproape de valorile noastre europene tocmai pentru că oamenii onești au ieșit în stradă pentru a apăra democrația”.

Gheorghiu: „Violențele de astăzi vi se datorează în întregime”

În continuare, mesajul vicepremierului demis se îndreaptă către politicienii extremiști și parlamentarii care s-au infiltrat în protestul oierilor și au încercat să schimbe caracterul manifestației. Aceasta subliniază că scopul „extremiștilor” a fost să instige la violența ca să provoace haos.

„În schimb, am un mesaj simplu și direct pentru politicienii extremiști, inclusiv parlamentari, care s-au infiltrat în acțiunea legitimă a oierilor de astăzi, încercând să denatureze scopul său, să instige la violență și să provoace haos: Să vă fie rușine! Violențele de astăzi vi se datorează în întregime”.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FOTO-VIDEO Un fost premier este prezent la înmormântarea generalului Dorin Ioniță, care s-a sinucis. Ce relație au avut cei doi
16:48
Un fost premier este prezent la înmormântarea generalului Dorin Ioniță, care s-a sinucis. Ce relație au avut cei doi
ULTIMA ORĂ Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
16:43
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
SCANDALOS Bolojan aduce încă doi parlamentari neafiliați în PNL, confirmă partidul. Sursele susțin că sunt doi foști deputați ai Dianei Șoșoacă, care au votat „pentru” căderea Guvernului în urmă cu patru luni
16:39
Bolojan aduce încă doi parlamentari neafiliați în PNL, confirmă partidul. Sursele susțin că sunt doi foști deputați ai Dianei Șoșoacă, care au votat „pentru” căderea Guvernului în urmă cu patru luni
REACȚIE PSD îl somează pe Ilie Bolojan să discute cu fermierii: „Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanții fermierilor este singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului!”. Nu doar să luați act formal de revendicări prin hârtii
16:14
PSD îl somează pe Ilie Bolojan să discute cu fermierii: „Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanții fermierilor este singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului!”. Nu doar să luați act formal de revendicări prin hârtii
REACȚIE Rareș Bogdan îl îndeamnă pe Bolojan să stea de vorbă de oierii: „Ilie, coboară din birou!”
15:40
Rareș Bogdan îl îndeamnă pe Bolojan să stea de vorbă de oierii: „Ilie, coboară din birou!”
SCANDAL Diana Buzoianu, plângere penală lui IPS Teodosie, după ce acesta a spus că o femeie abuzată de soț trebuie să își ducă crucea și să nu divorțeze
15:37
Diana Buzoianu, plângere penală lui IPS Teodosie, după ce acesta a spus că o femeie abuzată de soț trebuie să își ducă crucea și să nu divorțeze
Mediafax
Capcana mortală întinsă de ruși pe front. Cum sunt forțați militarii ucraineni să iasă din adăposturi
Digi24
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Cancan.ro
Băieții Mădălinei Apostol, răpuși de durere la priveghi! Mama iubitei lui Nick Rădoi și-a făcut apariția în baston
Prosport.ro
FOTO. Sydney Sweeney, goală: campioana a reacționat de la Budapesta!
Adevarul
Ce se va întâmpla cu românii din UK dacă se destramă Marea Britanie: „Am putea asista la războaie”
Mediafax
Vești pentru șoferii cu mașini diesel. Reducerea accizei la motorină se prelungește până la sfârșitul lui septembrie
Click
Nick Rădoi a venit în România pentru trei zile și vrea să stea numai cu familia Mădălinei: „Nu mă simt bine. Trebuie să ajung la medic. Nici voce nu mai am”
Digi24
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Cancan.ro
Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui obiect special pentru ea
Ce se întâmplă doctore
Mesajul dureros al Monicăi Gabor după moartea Mădălinei Apostol. De ce suferea, de fapt, tânăra?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un nou record pentru benzina standard: e la doar un ban de pragul de 10 lei/litru.
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Adevărul despre bandele din Anglia victoriană: violență reală sau mit modern?
Mediafax Italia
DESCOPERIRE ȘOCANTĂ! L-au găsit mort într-o... cameră frigorifică!
Mediafax Spania
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
EXCLUSIV Ghiță Ciobanul a vorbit pentru Gândul direct din Piața Victoriei. „Vrem să nu ne mai fie omorâte animalele, să putem exporta și să ne putem vinde marfa pe care o avem la prețul corect / Nu plecăm / Oamenii au fost blocați să vină la protest”
16:43
Ghiță Ciobanul a vorbit pentru Gândul direct din Piața Victoriei. „Vrem să nu ne mai fie omorâte animalele, să putem exporta și să ne putem vinde marfa pe care o avem la prețul corect / Nu plecăm / Oamenii au fost blocați să vină la protest”
MEDIU Sute de craioveni, revoltați din cauza poluării din oraș, au dat în judecată primăria și instituțiile care se ocupă de mediu
16:23
Sute de craioveni, revoltați din cauza poluării din oraș, au dat în judecată primăria și instituțiile care se ocupă de mediu
NEWS ALERT „Țestoasele” au dat iar cu gaze când mai multe persoane au sărit în apărarea a doi protestatari încătușați. Continuă violențele în Piața Victoriei
16:22
„Țestoasele” au dat iar cu gaze când mai multe persoane au sărit în apărarea a doi protestatari încătușați. Continuă violențele în Piața Victoriei
CONTROVERSĂ Consilierul lui Putin avertizează că Polonia va fi nimicită rapid în cazul unui război direct cu Rusia. „Varșovia va dispărea în două sau trei zile”
16:18
Consilierul lui Putin avertizează că Polonia va fi nimicită rapid în cazul unui război direct cu Rusia. „Varșovia va dispărea în două sau trei zile”
FLASH NEWS Claudiu Manda dezvăluie cum vrea PSD să strângă cele 233 de voturi pentru Guvernul Grindeanu. De unde ar putea veni susținerea
15:36
Claudiu Manda dezvăluie cum vrea PSD să strângă cele 233 de voturi pentru Guvernul Grindeanu. De unde ar putea veni susținerea
PROIECT DE LEGE Senatorii din Comisia de Apărare amână pentru a doua oară, cu o săptămână, raportul legii care ar limita mandatele şefilor de servicii la 8 ani
15:30
Senatorii din Comisia de Apărare amână pentru a doua oară, cu o săptămână, raportul legii care ar limita mandatele şefilor de servicii la 8 ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe