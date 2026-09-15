Bill Gates avertizează asupra pericolului AI. ”Guvernele sunt cu mult în urmă în această privință”

Bill Gates avertizează că niciun guvern nu este suficient de pregătit pentru transformările majore pe care inteligența artificială le va produce în societate.

Niciun guvern din lume nu este pregătit pentru schimbările pe care inteligența artificială le va aduce societății, a declarat Bill Gates într-un interviu acordat Reuters, miliardarul filantrop avertizând asupra riscurilor care urmează.

Cofondatorul Microsoft miliardarul consideră că tehnologia ar putea deveni un instrument extraordinar pentru sănătate, educație și reducerea decalajelor dintre bogați și săraci, însă Gates susține că autoritățile din întreaga lume nu au analizat suficient de profund consecințele pe care dezvoltarea accelerată a AI le poate avea asupra societății.

”Nu cred că vreun guvern s-a apropiat măcar de aprofundarea acestui subiect pe cât ar fi trebuit”, a declarat el pentru Reuters. Gates a adăugat totuși că tehnologia are un potențial enorm de a-i ajuta pe cei mai săraci oameni din lume, dacă este gestionată corespunzător și accesată în mod egal.

Gates a spus că a discutat cu lideri mondiali despre preocupările sale, inclusiv cu președintele Donald Trump și echipa sa din SUA, și că intenționează să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping mai târziu în cursul acestui an. ”Guvernele sunt cu mult în urmă în această privință”, a subliniat el, referindu-se la inteligența artificială.

El spus că guvernele trebuie să colaboreze pentru a evita problemele, comparând apariția inteligenței artificiale cu intriga unui film despre un dezastru.

”Există tot felul de filme în care vin niște extratereștri și, în mod miraculos, SUA, China și toată lumea se reunesc pentru a rezolva problema. Inteligența artificială este oarecum asemenea acestei inteligențe extraterestre. Este aici și ar fi bine să facem ceea ce vedem în acele filme”, a mai spus Bill Gates.

Fundația Gates, cheltuieli uriașe pentru AI

Fundația care îi poartă numele intenționează să cheltuiască cel puțin un miliard de dolari în următorii doi ani pentru extinderea accesului la inteligența artificială. Fondurile ar urma să ajungă la parteneri care dezvoltă soluții în domenii precum sănătatea, educația și agricultura.

O parte a investițiilor va fi destinată infrastructurii de date necesare sistemelor AI. Printre obiective se află și dezvoltarea modelelor lingvistice astfel încât acestea să poată funcționa într-un număr cât mai mare de limbi.

”În domeniul sănătății, este greu să supraestimăm potențialul”, a spus Gates, referindu-se atât la sprijinirea lucrătorilor medicali din prima linie, cât și la descoperirea de noi medicamente și vaccinuri.