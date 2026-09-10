Claudiu Manda îl acuză pe Ilie Bolojan că l-a minţit pe Nicuşor Dan, dar şi pe ceilalţi lideri de partide „ca să rămână paznic la cămară”

Claudiu Manda îl acuză pe liderul PNL, Ilie Bolojan, că l-a minţit pe preşedintele Nicuşor Dan, dar şi pe toţi ceilalţi lideri de partid ai fostei coaliţii de guvernare.

De 4 luni, România nu are un guvern cu puteri depline, în ciuda încercărilor preşedintelui de a propune diverse variante cu care formaţiunile politice să fie de acord.

Potrivit secretarului general al PSD, Claudiu Manda, în urma rundei de negocieri care l-ar fi trimis ca şef la Palatul Victoria pe Eugen Tomac, cei de la PNL au fost de acord cu un guvern tehnocrat, din care să nu facă parte PSD.

Numai că, socoteala de la Cotroceni nu s-a potrivit cu aia de la Palatul Victoria, spune Manda, într-un interviu online pentru Adevărul.

„Dl preşedinte, de bună credinţă, a crezut ce l-a minţit dl Bolojan. Dl Bolojan a spus că ar vota un guvern tehnocrat, în care să nu fie pesedişti, ca să deblocăm situaţia. Dl Bolojan, după ce a fost făcută această nominalizare, a minţit ca să rămână la putere. Ca să rămână paznic la cămară. Ghici cine stă în cămară? Doamna Trăilă(n. r Cristina) şi dl Ciucu(n.r Ciprian)! Şi dânsul îi păzeşte să nu-i vadă cineva când aprinde lumina”.

Claudiu Manda a mai spus că PSD ar fi votat un guvern tehnocrat, până la reaşezarea lucrurilor, ba chiar şi cei de la USR. Nu însă şi cei de la UDMR, mai spune secretarul general al PSD în interviul pentru Adevărul.