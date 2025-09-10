Prima pagină » Actualitate » Cuplu din SUA, jefuit la propria nuntă. Cum au furat hoții darul de 55.000 de euro. „Plângeam pe ringul de dans”

Cuplu din SUA, jefuit la propria nuntă. Cum au furat hoții darul de 55.000 de euro. „Plângeam pe ringul de dans”

10 sept. 2025, 17:40, Actualitate
Cuplu din SUA, jefuit la propria nuntă. Cum au furat hoții darul de 55.000 de euro. „Plângeam pe ringul de dans”
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Doi bărbați au fost arestați în legătură cu furtul cutiei în care erau puși banii primiți ca dar de nuntă. S-a întâmplat în Glendale, SUA. Astfel, hoții au ruinat ceea ce ar fi trebuit să fie una dintre cele mai frumoase seri din viața unui cuplu din Orange County.

Unul dintre suspecți este acuzat că a furat 55.200 de euro de la miri, iar celălalt suspect ar fi fost cel care ar fi asigurat transportul după jaf. La mai puțin de o săptămână după ce cuplul a fost jefuit chiar la nuntă, poliția a reușit să recupereze mii de euro furați de la cei doi bărbați, conform ABC.

Un videoclip viral îl arată pe hoț fugind cu cutia în care erau depozitați banii de nuntă, weekendul trecut. Cu toate că costumul negru și pantofii eleganți l-au ajutat să se amestece printer cei 300 de invitați ai nunții lui Nadeen și George Farahat, camerele de supraveghere din interior l-au surprins clar, cu fața descoperită, înainte, în timpul și după furt.

„Am primit foarte multe ponturi. Unele bune, altele mai puțin bune. Asta ne-a ajutat să-i identificăm pe suspecți destul de repede în cadrul anchetei”, a declarat sergentul Jose Barajas de la Departamentul de Poliție din Glendale.

La numai cinci zile după ce mirii au spus DA”, poliția din Glendale l-a arestat pe Armean Shirehinji, iar autoritățile spun că el este bărbatul care a pășit pe ringul de dans și a ieșit din sala Renaissance Banquet Hall cu zeci de mii de euro în numerar și cecuri.

Apoi, poliția l-a identificat pe șofer ca fiind Andranik Avetisyan.

Plângeam pe ringul de dans înconjurată de prietenii și verii mei”, a spus mireasa, Nadeen.

Poliția din Glendale a spus că a recuperate un teanc de cecuri și o sumă mare de bani, dintr-un seif găsit la domiciliul suspectului.

„Evident, acest om a dat lovitura. Credem că a pus mâna pe circa 55.200 de euro și câteva cecuri. Am recuperat în total 26 de cecuri și aproximativ 9.200 de euro”, a explicat Barajas.

De asemenea, o altă descoperire surprinzătoare a fost făcută atunci când poliția a percheziționat casele lui Shirehjini și Avetisyan: o mare cantitate de droguri și foarte multe arme.

Detectivii au executat mandate de percheziție la ambele reședințe ale suspecților și au recuperat o mare sumă de bani și zeci de cecuri pe numele victimelor de la nuntă”, a transmis poliția. În plus, au fost confiscate mai multe arme de foc și diverse narcotice din ambele locuințe.”

Cu toate că armele, drogurile și banii descoperiți par să indice o rețea criminală organizată, poliția spune niciunul dintre suspecți nu avea antecedente penale.

„Glendale are foarte multe săli de evenimente, foarte multe nunți în fiecare weekend, așa credem acesta a fost doar un loc ales întâmplător”, a spus Barajas.

Nu s-a folosit nicio armă la nuntă, însă poliția susține că Shirehjini era înarmat atunci când a fost arestat, vineri seara.

De celalaltă parte, cuplul spune că vrea să se concentreze pe partea frumoasă a nunții.

„Am avut o ceremonie minunată la biserică. Am avut o petrecere grozavă cu familia și prietenii noștri și am reușit sărbătorim până în momentul incidentului”, a declarat mirele, George. Încercăm ne concentrăm pe clipele frumoase, pe ceea ce e important pentru noi și pe faptul suntem căsătoriți.”

Întrebați și dacă armele au fost achiziționate legal, polițiștii au declarat verifică acest aspect. Ei mai analizează drogurile și ceea ce par a fi cărți de identitate false găsite la percheziții.

Autorul recomandă:

Calcul complet. Cât costă o nuntă în România, în 2025, în funcție de numărul invitaților, de locație și de muzică: DJ sau formație

Cât de mare a ajuns DARUL de nuntă în 2025. Ce arată un nou studiu

Mediafax
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Digi24
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al Armatei
Mediafax
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Click
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Motivul ȘOCANT pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-a sinucis. Detalii din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
A murit Livia Trancă! Când va avea loc înmormântarea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu își pierde speranța privind alegerile. Anularea prezidențialelor nu va fi anchetată
Evz.ro
Scandal în showbiz. Maia Morgenstern, mesaj dur pentru cei care i-au jignit fiica
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul"
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Emoții mari pentru Elena Udrea! Ce spune despre prima zi de școală a fiicei sale: „Lucrul cu adevărat extraordinar este minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, ca eu să fiu în sfârșit cu ea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
A fost creat un nou tip de „cristal al timpului” vizibil cu ochiul liber