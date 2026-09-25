Finlanda și Suedia au anunțat vineri că au identificat și interceptat aeronave militare rusești în spațiul aerian internațional, deasupra Golfului Finlandei. Operațiunea a avut loc joi, a anunțat premierul suedez Ulf Kristersson.

Două aeronave lansate de Suedia și Finlanda au depistat și identificat un grup de aeronave rusești – un avion de transport și mai multe avioane supersonice de vânătoare, au anunțat Forțele Aeriene Finlandeze.

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Este prima operațiune de interceptare la care participă aeronavele de luptă a două țări scandinave. Regiunea Mării Baltice, parte a Golfului Finlandei, este în alertă crescută. Prin cooperarea și reacție rapidă, cele două țări își pot monitoriza și securiza spațiile aeriene în fața amenințării ruse.

De la invazia rusă a Ucrainei din 2022, sabotajele îndreptate asupra conductelor și incursiunile dronelor au luat amploare.

„Este o demonstrație concretă a pregătirii și încrederii pe care am clădit-o împreună – și este o demonstrație a puterii în regiunea baltică și în cea scandinavă. Cooperarea NATO la scară largă este parte a contribuției noastre adusă lumii”, a scris Kristersson pe X, potrivit Reuters.

„Marea Baltică n-a fost niciodată mai vulnerabilă așa cum este acum, dar nici n-a fost mai bine apărată decât este acum”, a adăugat premierul suedez.

Ulf Kristersson și-a anunțat demisia după ce formațiunea liberală din care face parte, Partidul Moderat, a pierdut alegerile din septembrie 2026.Ambasadele ruse de la Stockholm și Helsinki n-au dat un răspuns imediat. Finlanda și Suedia au aderat la NATO după invazia rusă a Ucrainei. Țările învecinate, precum Norvegia, Islanda și Danemarca, precum și cele trei țări baltice (Estonia, Lituania și Letonia) sunt state membre NATO.

Sursa Foto: X