Prima pagină » Știri externe » Incident pe flancul nordic al NATO. Avioane de vânătoare suedeze și finlandeze interceptează un grup de aeronave militare rusești

Incident pe flancul nordic al NATO. Avioane de vânătoare suedeze și finlandeze interceptează un grup de aeronave militare rusești

Incident pe flancul nordic al NATO. Avioane de vânătoare suedeze și finlandeze interceptează un grup de aeronave militare rusești
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Finlanda și Suedia au anunțat vineri că au identificat și interceptat aeronave militare rusești în spațiul aerian internațional, deasupra Golfului Finlandei. Operațiunea a avut loc joi, a anunțat premierul suedez Ulf Kristersson.

Două aeronave lansate de Suedia și Finlanda au depistat și identificat un grup de aeronave rusești – un avion de transport și mai multe avioane supersonice de vânătoare, au anunțat Forțele Aeriene Finlandeze.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Este prima operațiune de interceptare la care participă aeronavele de luptă a două țări scandinave. Regiunea Mării Baltice, parte a Golfului Finlandei, este în alertă crescută. Prin cooperarea și reacție rapidă, cele două țări își pot monitoriza și securiza spațiile aeriene în fața amenințării ruse.

De la invazia rusă a Ucrainei din 2022, sabotajele îndreptate asupra conductelor și incursiunile dronelor au luat amploare.

„Este o demonstrație concretă a pregătirii și încrederii pe care am clădit-o împreună – și este o demonstrație a puterii în regiunea baltică și în cea scandinavă. Cooperarea NATO la scară largă este parte a contribuției noastre adusă lumii”, a scris Kristersson pe X, potrivit Reuters.

„Marea Baltică n-a fost niciodată mai vulnerabilă așa cum este acum, dar nici n-a fost mai bine apărată decât este acum”, a adăugat premierul suedez.

Ulf Kristersson și-a anunțat demisia după ce formațiunea liberală din care face parte, Partidul Moderat, a pierdut alegerile din septembrie 2026.Ambasadele ruse de la Stockholm și Helsinki n-au dat un răspuns imediat. Finlanda și Suedia au aderat la NATO după invazia rusă a Ucrainei. Țările învecinate, precum Norvegia, Islanda și Danemarca, precum și cele trei țări baltice (Estonia, Lituania și Letonia) sunt state membre NATO.

Sursa Foto: X

Comentarii 1
  • Dumitru George

    Daca avioanele rusesti au fost in spatiul aerian international, cine sau ce legislatie da dreptul unui stat sau aliante sa le intercepteze?!

    Titlul la stirea asta este din ciclul propagandistic „rusii! rusii!” …

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Boicot la ONU: Zeci de delegații au ieșit din sală în timpul discursului lui Netanyahu. „Dacă mai sunt lași în sală, să plece acum!”
13:59
Boicot la ONU: Zeci de delegații au ieșit din sală în timpul discursului lui Netanyahu. „Dacă mai sunt lași în sală, să plece acum!”
FLASH NEWS Întâlnire de urgență în cadrul „NATO sunnit”. Arabia Saudită, Pakistan și Turcia pregătesc o reuniune a șefilor militari
12:42
Întâlnire de urgență în cadrul „NATO sunnit”. Arabia Saudită, Pakistan și Turcia pregătesc o reuniune a șefilor militari
FLASH NEWS Trump și Xi vor încheia summitul la Arhivele SUA. Declarația de Independență a SUA și Carta Drepturilor, printre „comorile Americii” pe care le va vedea liderul de la Beijing
11:44
Trump și Xi vor încheia summitul la Arhivele SUA. Declarația de Independență a SUA și Carta Drepturilor, printre „comorile Americii” pe care le va vedea liderul de la Beijing
FLASH NEWS Macron avertizează că Rusia ar putea mobiliza încă 300.000 de oameni pentru cucerirea Donbasului: „Scenariul ne pare credibil”
10:33
Macron avertizează că Rusia ar putea mobiliza încă 300.000 de oameni pentru cucerirea Donbasului: „Scenariul ne pare credibil”
INEDIT Trump i-a oferit lui Xi Jinping o sculptură cu unul dintre cele mai puternice simboluri ale Americii. Liderul de la Beijing răspunde cu „diplomația panda”. Mesajul din spatele cadourilor
09:55
Trump i-a oferit lui Xi Jinping o sculptură cu unul dintre cele mai puternice simboluri ale Americii. Liderul de la Beijing răspunde cu „diplomația panda”. Mesajul din spatele cadourilor
ENERGIE Europa revine la cărbune după explozia prețului gazelor naturale: producția ar putea crește cu 25%. Schimbarea s-ar putea prelungi până în 2028
09:22
Europa revine la cărbune după explozia prețului gazelor naturale: producția ar putea crește cu 25%. Schimbarea s-ar putea prelungi până în 2028
Mediafax
Alertă în NATO! Rusia ar putea ATACA un stat aliat în următoarele luni, avertizează serviciile daneze
Digi24
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
Cancan.ro
Monica Oancea a dispărut joi, 24 septembrie. Unde a fost găsită femeia după 24 de ore
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Adevarul
Lista de miniștri din Guvernul Mureșan. Bătaie pe un minister fantomă. Neînțelegeri între USR și UDMR - SURSE
Mediafax
Oficialul german care a lucrat cu Siegfried Mureșan îi ia apărarea: „Acuzațiile complet absurde”
Click
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta
Digi24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Cancan.ro
Adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Descopera.ro
De ce ne sărutăm? Ce spun antropologia, neuroștiința și evoluția despre misteriosul gest uman
Mediafax Italia
Anunțul Guvernului: salarii și pensii MAI MICI începând din noiembrie pentru milioane de italieni
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
VIDEO Un bărbat din Argeș a evadat din arestul la domiciliu, a furat o mașină și a făcut accident
13:58
Un bărbat din Argeș a evadat din arestul la domiciliu, a furat o mașină și a făcut accident
EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 25 septembrie, de la ora 20.30
13:00
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 25 septembrie, de la ora 20.30
FLASH NEWS Protest al păgubiților Nordis în față la DNA. Ei susțin că procurorii ar cerceta lent plângerile lor împotriva acțiunilor companiei
12:44
Protest al păgubiților Nordis în față la DNA. Ei susțin că procurorii ar cerceta lent plângerile lor împotriva acțiunilor companiei
REACȚIE Teoria lui Răzvan Dumitrescu despre planul secret al președintelui: Atenție, Nicușor Dan nu l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan să-l facă de râs
12:38
Teoria lui Răzvan Dumitrescu despre planul secret al președintelui: Atenție, Nicușor Dan nu l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan să-l facă de râs
REACȚIE Un judecător din Consiliul Superior al Magistraturii îl ironizează pe Siegfried Mureșan după „soluția” pentru criza din instanțe: „Dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?”
12:20
Un judecător din Consiliul Superior al Magistraturii îl ironizează pe Siegfried Mureșan după „soluția” pentru criza din instanțe: „Dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?”
DECES Valentina, tânăra găsită în râul Olt, este înmormântată azi în Filiași, Dolj. Mesajul dureros transmis de tatăl tinerei
12:05
Valentina, tânăra găsită în râul Olt, este înmormântată azi în Filiași, Dolj. Mesajul dureros transmis de tatăl tinerei

Cele mai noi

Trimite acest link pe