Prima pagină » Justiție » Protest al păgubiților Nordis în față la DNA. Ei susțin că procurorii ar cerceta lent plângerile lor împotriva acțiunilor companiei

Protest al păgubiților Nordis în față la DNA. Ei susțin că procurorii ar cerceta lent plângerile lor împotriva acțiunilor companiei

Catalin Lupasteanu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Aproximativ 50 de persoane, păgubiți în urma unor contracte încheiate cu compania Nordis pentru cumpărare de studiouri și apartamente, protestează în fața Direcției Naționale Anticorupție, oamenii susținând că cercetările în cazul plângerilor lor ar fi una lentă.

Mihai Dragu, unul dintre păgubiții Nordis a explicat pentru Gândul că în luna iunie 2025 el împreună cu mai multe persoane păgubite a depus plângeri penale la DNA dar și la alte instituții ale statului în legătură cu presupuse fapte de corupție.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Plângerile au fost depuse și împotriva unor instituții ale statului precum Cadastru, ANAF sau primăria Năvodari. „Timp de 15 luni de zile, după 15 luni, constatăm faptul că urmărirea nu are niciun final. Nici nu a fost clasat dosarul și nici nu a fost pus nimeni sub acuzare. Considerăm chiar din punct de vedere legal, că dacă în 12 luni de zile urmărirea penală nu are niciun fel de răspuns pentru petent, atunci se poate pune în discuție tergiversare. Deci, în ziua de astăzi noi considerăm că este tergiversat”, a explicat Dragu pentru Gândul.

El a mai spus că anchetatorii DNA nu ar fi audiat niciun martor dintre cei propuși prin plângerile înaintate Direcției. „Vrem să știm și ne punem întrebarea cui folosește această tergiversare a dosarului .Vrem să știm ca exemplu, avioanele private, ieșirile de lux de prin Europa, cine a finanțat lucrurile acestea, facturile, de zeci, sute de mii de euro, noi nu știm până în prezent cine a plătit aceste facturi”, insistă Dragu.

„Ne aducem aminte, în urmă cu doi ani, domnul Ciolacu, ne arăta în ajun de Crăciun acele facturi, nimeni nu l-a chemat să îl întrebe, cine a plătit, cu ce bani s-a plătit. La fel și domnul Grindeanu, din informațiile pe care le avem este campionul serviciilor Nordis. Nimeni nu l-a chemat”, a mai spus liderul păgubiților.

Întrebat dacă la rândul său este păgubit direct al Nordis acesta a explicat că a pierdut suma de 120.000 de euro după contractarea a două imobile de la Nordis Management.

Legat de probele depuse la DNA în susținerea plângerilor depuse, acesta a explicat că anchetatorii au primit contracte încheiate, plângerile și alte documente de la instituții publice.

Acesta a prezentat și un document primit în urmă cu mai bine de un an care s-ar afla în posesia anchetatorilor DNA. Este vorba despre un răspuns de la Inspectoratul Județean în Construcții Constanța care ar statua faptul că ISJC a constatat că pentru că primăria Năvodari a procedat la emiterea certificatului de atestare a edificării în lipsă a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, Inspectoratul a sesizat organele de urmărire penală.

Legat de presupusa tergiversare a cercetărilor Dragu arată că prezentul protest reprezintă „un ultim avertisment, o ultimă încunoștințare a procurorilor” înainte ca avocații celor păgubiți să recurgă la o acțiune specifică în instanță în urma căreia judecătorii să stabilească în cât timp ar trebuie anchetatorii DNA să soluționeze plângerile celor vătămați de grupul Nordis.

Protestul de vineri a fost unul anunțat, astfel că cei aproximativ 50 de oameni au primit avizul primăriei pentru a protesta până la ora 13.

Comentarii 2

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
06:30
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
JUSTIȚIE Un bărbat din Sibiu, condamnat după ce ar fi dat prăjituri cu canabis unor femei de serviciu. Ce pedeapsă a primit
18:20
Un bărbat din Sibiu, condamnat după ce ar fi dat prăjituri cu canabis unor femei de serviciu. Ce pedeapsă a primit
ANCHETĂ Fostul manager al Spitalului Județean Botoșani a recunoscut că a luat mită. Ce pedeapsă va primi
17:16
Fostul manager al Spitalului Județean Botoșani a recunoscut că a luat mită. Ce pedeapsă va primi
JUSTIȚIE Un judecător din CSM râde de soluția lui Siegfried Mureșan pentru criza de personal din instanțe
17:11
Un judecător din CSM râde de soluția lui Siegfried Mureșan pentru criza de personal din instanțe
NEWS ALERT Încă zece persoane arestate preventiv după violențele din Piața Victoriei de la protestul fermierilor. Alte 14 persoane reținute așteaptă judecarea propunerii arestării. Cinci inculpați urmăresc de la domiciliu evoluția dosarului lor
13:56, 23 Sep 2026
Încă zece persoane arestate preventiv după violențele din Piața Victoriei de la protestul fermierilor. Alte 14 persoane reținute așteaptă judecarea propunerii arestării. Cinci inculpați urmăresc de la domiciliu evoluția dosarului lor
NEWS ALERT Pomohaci este din nou în ținta DIICOT. Noi fapte de pornografie infantilă cercetate de procurori pe numele său. Sunt percheziții în mai multe județe
12:55, 23 Sep 2026
Pomohaci este din nou în ținta DIICOT. Noi fapte de pornografie infantilă cercetate de procurori pe numele său. Sunt percheziții în mai multe județe
Mediafax
Alertă în NATO! Rusia ar putea ATACA un stat aliat în următoarele luni, avertizează serviciile daneze
Digi24
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
Cancan.ro
Monica Oancea a dispărut joi, 24 septembrie. Unde a fost găsită femeia după 24 de ore
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Adevarul
Lista de miniștri din Guvernul Mureșan. Bătaie pe un minister fantomă. Neînțelegeri între USR și UDMR - SURSE
Mediafax
Oficialul german care a lucrat cu Siegfried Mureșan îi ia apărarea: „Acuzațiile complet absurde”
Click
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta
Digi24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Cancan.ro
Adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Descopera.ro
De ce ne sărutăm? Ce spun antropologia, neuroștiința și evoluția despre misteriosul gest uman
Mediafax Italia
Anunțul Guvernului: salarii și pensii MAI MICI începând din noiembrie pentru milioane de italieni
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
VIDEO Un bărbat din Argeș a evadat din arestul la domiciliu, a furat o mașină și a făcut accident
13:58
Un bărbat din Argeș a evadat din arestul la domiciliu, a furat o mașină și a făcut accident
EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 25 septembrie, de la ora 20.30
13:00
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 25 septembrie, de la ora 20.30
APĂRARE Incident pe flancul nordic al NATO. Avioane de vânătoare suedeze și finlandeze interceptează un grup de aeronave militare rusești
12:54
Incident pe flancul nordic al NATO. Avioane de vânătoare suedeze și finlandeze interceptează un grup de aeronave militare rusești
FLASH NEWS Întâlnire de urgență în cadrul „NATO sunnit”. Arabia Saudită, Pakistan și Turcia pregătesc o reuniune a șefilor militari
12:42
Întâlnire de urgență în cadrul „NATO sunnit”. Arabia Saudită, Pakistan și Turcia pregătesc o reuniune a șefilor militari
REACȚIE Teoria lui Răzvan Dumitrescu despre planul secret al președintelui: Atenție, Nicușor Dan nu l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan să-l facă de râs
12:38
Teoria lui Răzvan Dumitrescu despre planul secret al președintelui: Atenție, Nicușor Dan nu l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan să-l facă de râs
REACȚIE Un judecător din Consiliul Superior al Magistraturii îl ironizează pe Siegfried Mureșan după „soluția” pentru criza din instanțe: „Dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?”
12:20
Un judecător din Consiliul Superior al Magistraturii îl ironizează pe Siegfried Mureșan după „soluția” pentru criza din instanțe: „Dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?”

Cele mai noi

Trimite acest link pe