Protest al păgubiților Nordis în față la DNA. Ei susțin că procurorii ar cerceta lent plângerile lor împotriva acțiunilor companiei

Aproximativ 50 de persoane, păgubiți în urma unor contracte încheiate cu compania Nordis pentru cumpărare de studiouri și apartamente, protestează în fața Direcției Naționale Anticorupție, oamenii susținând că cercetările în cazul plângerilor lor ar fi una lentă.

Mihai Dragu, unul dintre păgubiții Nordis a explicat pentru Gândul că în luna iunie 2025 el împreună cu mai multe persoane păgubite a depus plângeri penale la DNA dar și la alte instituții ale statului în legătură cu presupuse fapte de corupție.

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Plângerile au fost depuse și împotriva unor instituții ale statului precum Cadastru, ANAF sau primăria Năvodari. „Timp de 15 luni de zile, după 15 luni, constatăm faptul că urmărirea nu are niciun final. Nici nu a fost clasat dosarul și nici nu a fost pus nimeni sub acuzare. Considerăm chiar din punct de vedere legal, că dacă în 12 luni de zile urmărirea penală nu are niciun fel de răspuns pentru petent, atunci se poate pune în discuție tergiversare. Deci, în ziua de astăzi noi considerăm că este tergiversat”, a explicat Dragu pentru Gândul.

El a mai spus că anchetatorii DNA nu ar fi audiat niciun martor dintre cei propuși prin plângerile înaintate Direcției. „Vrem să știm și ne punem întrebarea cui folosește această tergiversare a dosarului .Vrem să știm ca exemplu, avioanele private, ieșirile de lux de prin Europa, cine a finanțat lucrurile acestea, facturile, de zeci, sute de mii de euro, noi nu știm până în prezent cine a plătit aceste facturi”, insistă Dragu.

„Ne aducem aminte, în urmă cu doi ani, domnul Ciolacu, ne arăta în ajun de Crăciun acele facturi, nimeni nu l-a chemat să îl întrebe, cine a plătit, cu ce bani s-a plătit. La fel și domnul Grindeanu, din informațiile pe care le avem este campionul serviciilor Nordis. Nimeni nu l-a chemat”, a mai spus liderul păgubiților.

Întrebat dacă la rândul său este păgubit direct al Nordis acesta a explicat că a pierdut suma de 120.000 de euro după contractarea a două imobile de la Nordis Management.

Legat de probele depuse la DNA în susținerea plângerilor depuse, acesta a explicat că anchetatorii au primit contracte încheiate, plângerile și alte documente de la instituții publice.

Acesta a prezentat și un document primit în urmă cu mai bine de un an care s-ar afla în posesia anchetatorilor DNA. Este vorba despre un răspuns de la Inspectoratul Județean în Construcții Constanța care ar statua faptul că ISJC a constatat că pentru că primăria Năvodari a procedat la emiterea certificatului de atestare a edificării în lipsă a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, Inspectoratul a sesizat organele de urmărire penală.

Legat de presupusa tergiversare a cercetărilor Dragu arată că prezentul protest reprezintă „un ultim avertisment, o ultimă încunoștințare a procurorilor” înainte ca avocații celor păgubiți să recurgă la o acțiune specifică în instanță în urma căreia judecătorii să stabilească în cât timp ar trebuie anchetatorii DNA să soluționeze plângerile celor vătămați de grupul Nordis.

Protestul de vineri a fost unul anunțat, astfel că cei aproximativ 50 de oameni au primit avizul primăriei pentru a protesta până la ora 13.