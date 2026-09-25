Premierul israelian Benjamin Netanyahu a stârnit reacții contradictorii în momentul în care a urcat la tribună, joi, în cadrul Adunării Generale a ONU.

Zeci de persoane din diferite delegații, majoritatea din țările islamice, au ieșit joi din sală în semn de protest față de acțiunile militare ale Israelului în Fâșia Gaza, în Liban, Cisiordania și în Iran. Alți oficiali l-au aplaudat și l-au ovaționat pe premierul israelian în timp ce Tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite a făcut apel la liniște.

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„Dacă încă mai sunt lași în această sală care nu au plecat, să o facă acum”, a spus Netanyahu.

Netanyahu, despre necesitatea atacării Iranului

Benjamin Netanyahu a apărat în fața liderilor lumii atacurile Israelului și Statelor Unite asupra Iranului, justificând operațiunile pentru distrugerea instalațiilor nucleare iraniene. El a susținut că atacurile au fost necesare pentru a împiedica Iranul să producă arme nucleare.

„Acum 14 ani, am stat pe acest podium și am tras o linie roșie. M-am angajat să previn dictatura criminală din Iran să dezvolte arme atomice, arme nucleare cu care să distrugă Israelul, arme nucleare cu care ar putea amenința întreaga lume. Distrugerea instalațiilor nucleare ale Iranului a fost o misiune grea. Nu este pentru prima oară când ne confruntăm cu amenințarea anihilării. Pe 5 iunie 1967, Israelul a fost înconjurat de inamici care au jurat în mod deschis să ne distrugă. N-am fost.”

Netanyahu critică țările care au acuzat Israelul de „colonialism”

Prim-ministrul israelian a criticat ţările care susțin soluția celor două state. Inclusiv despre Franţa şi Regatul Unit care au susținut recunoașterea Palestinei ca stat și au criticat politica de colonizare israeliană a Cisiordaniei a spus că au fost și sunt puteri colonizatoare.

„Ei acuză Israelul, micuţul Israel, de colonialism – ce colonialism? Printre ei se numără şi oameni din Marea Britanie şi Franţa. Dumnezeule, ei sunt cei care au inventat termenul. Coloniile lor acoperă întreaga planetă. Ar trebui să le fie ruşine celor care acuză Israelul de genocid, inclusiv primarul New Yorkului, Zohran Mamdani. „Am fi fost cu toții morți dacă Israelul și SUA nu ar fi atacat Iranul și nu i-ar fi distrus instalațiile nucleare. Nu mă poate face să tac. Şi acum, cea mai recentă ţară care a devenit o mare sursă de propagare de minciuni antisemite este Turcia. Subiectul despre care relatează presa este o mână de tineri delincvenţi. 150 dintre ei aruncă cu pietre şi dezrădăcinează măslini”.

Un număr mare de diplomați au părăsit sala. Reprezentanții din Argentina, SUA, Canada, Mexic, Federația Rusă, Republica Populară Chineză, Franța, Regatul Unit, Germania și România au rămas în sală. Unii s-au ridicat în picioare și l-au aplaudat pe liderul israelian.

Pe rețelele de socializare circulă imagini cu harta țărilor a căror delegați au părăsit sală în timpul discursului lui Netanyahu la Adunarea Generală a ONU. De asemenea, a fost răspândită și o filmare cu un diplomat israelian care a întocomit o listă cuțările ale căror delegați au părăsit sala în semn de protest pe durata discursului premierului israelian.

Printre țările aflate pe lista neagră a lui Netanyahu s-ar afla Spania, Irlanda, Bosnia și Herțegovina, Slovenia și Kosovo din Europa.

Mai toate delegațiile țărilor islamice din Orientul Mijlociu, inclusiv Turcia, Siria, Iran, Irak, Arabia Saudită, Iordania, Liban, Egipt, Yemen, Pakistan, Afganistan etc. au părăsit sala Adunării Generale a ONU înainte ca premierul israelian să înceapă să vorbească.

Ar fi părăsit sala și reprezentanții Chile, Brazilia, Peru, Venezuela, Cuba, Bolivia, Columbia, Libia, Algeria, Sudan, Chad, Congo, Angola, Madagascar și Africa de Sud la ONU.

Sursa Video: ONU/CNN