Prima pagină » Actualitate » Teoria lui Răzvan Dumitrescu despre planul secret al președintelui: Atenție, Nicușor Dan nu l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan să-l facă de râs

Teoria lui Răzvan Dumitrescu despre planul secret al președintelui: Atenție, Nicușor Dan nu l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan să-l facă de râs

Teoria lui Răzvan Dumitrescu despre planul secret al președintelui: Atenție, Nicușor Dan nu l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan să-l facă de râs
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Jurnalistul Gândul Răzvan Dumitrescu a comentat raporturile de forțe din actualul context politic, resetat odată cu desemnarea ca premier a lui Siegfried Mureșan. Astfel, consideră cunoscutul realizator de televiziune, președintele are un plan abil, care e în avantajul lui indiferent dacă Guvernul Mureșan va fi validat sau nu. 

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Câteva lucruri despre care nu se vorbește…”

Plecând de la premisa că cel mai probabil Cabinetul Siegfried Mureșan nu va trece de votul din Parlament, Răzvan Dumitrescu explică de ce Nicușor Dan intenționează să fie în centrul evenimentelor.
Bolojan, Siegfried, Nicușor…
Câteva lucruri despre care nu se vorbește…
Pe surse circulă multe dar câte dintre ele au și logică?
Bun, mai toți zic că guvernul lui Mureșan nu trece de Parlament. Aritmetica e simplă și greu de bătut în situația de față! Nu știa președintele asta când l-a nominalizat?
Cred că știa! Dar, ATENțIE! , nu l-a nominalizat ca să-l facă de râs….

Reverența lui Nicușor Dan către bula haștag

Scopul final al președintelui nu este să apeleze la soluția ultimă, desemnarea lui Sorin Grindeanu, mai spune Răzvan Dumitrescu. În oricare dintre scenarii, Nicușor Dan va recâștiga terenul pierdut din tabăra susținătorilor săi.
Și nici nu cred că l-a desemnat ca să pice și pe urmă să apeleze la Grindeanu! Nu cred că va apela vreodată la Grindeanu!
De ce?
1. Și dacă trece și dacă nu trece Siegfried de Parlament, Nicușor i-a mulțumit pe cei din bula haștag pe care se baza și care în ultima vreme dădeau cu el de pământ…
2. Dacă trece, tipul acela de electorat va fi foarte mulțumit, prin urmare și domnul președinte!
3. Dacă nu trece, de vină e PSD…Nu li se cere lor să-l voteze și ei nu vor? De vină nu va fi Palatul Cotroceni, Nicușor iese bine pentru electoratul acela de care am pomenit și de data asta.
4. Dacă Siegfried nu trece, de ce l-ar nominaliza ND pe domnul Grindeanu, șeful PSD, care e vinovat că Siegfried nu a trecut? De ce să-și strice Nicușor planul de reglare a imaginii în bula haștag, nominalizând vinovatul pentru care Siegfried nu a trecut?

Capcană pentru PSD?

În finalul comentariului său, jurnalistul Gândul conchide că totul pare a fi o capcană întinsă PSD, iar păstrarea în funcție a lui Bolojan pare mai mult decât probabilă.
P.S.1 Nu știu dacă PSD a analizat cu atenție lucrul ăsta…
P.S.2 Dacă cele de mai sus chiar se întâmplă (deocamdată e doar părerea mea, bazată pe ceea ce văd și pe oarecare experiență de vreo 36 de ani), nu cumva prinde contur acel plan mai mare, cum că totul a fost o capcană pentru PSD, scopul fiind menținerea lui Bolojan la putere (stă deja acolo de 142 de zile deși a căzut prin Moțiune!) și îndepărtarea pe termen lung a PSD de la butoane?
Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Un bărbat din Argeș a evadat din arestul la domiciliu, a furat o mașină și a făcut accident
13:58
Un bărbat din Argeș a evadat din arestul la domiciliu, a furat o mașină și a făcut accident
FLASH NEWS Protest al păgubiților Nordis în față la DNA. Ei susțin că procurorii ar cerceta lent plângerile lor împotriva acțiunilor companiei
12:44
Protest al păgubiților Nordis în față la DNA. Ei susțin că procurorii ar cerceta lent plângerile lor împotriva acțiunilor companiei
REACȚIE Un judecător din Consiliul Superior al Magistraturii îl ironizează pe Siegfried Mureșan după „soluția” pentru criza din instanțe: „Dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?”
12:20
Un judecător din Consiliul Superior al Magistraturii îl ironizează pe Siegfried Mureșan după „soluția” pentru criza din instanțe: „Dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?”
DECES Valentina, tânăra găsită în râul Olt, este înmormântată azi în Filiași, Dolj. Mesajul dureros transmis de tatăl tinerei
12:05
Valentina, tânăra găsită în râul Olt, este înmormântată azi în Filiași, Dolj. Mesajul dureros transmis de tatăl tinerei
SONDAJ DE OPINIE Avangarde: AUR crește în plină criză politică. 88% dintre români spun că țara merge în direcția greșită
10:30
Avangarde: AUR crește în plină criză politică. 88% dintre români spun că țara merge în direcția greșită
ULTIMA ORĂ Siegfried Mureșan anunță când trimite programul de guvernare în Parlament. Ce spune despre PSD
10:25
Siegfried Mureșan anunță când trimite programul de guvernare în Parlament. Ce spune despre PSD
Mediafax
Alertă în NATO! Rusia ar putea ATACA un stat aliat în următoarele luni, avertizează serviciile daneze
Digi24
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
Cancan.ro
Monica Oancea a dispărut joi, 24 septembrie. Unde a fost găsită femeia după 24 de ore
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Adevarul
Lista de miniștri din Guvernul Mureșan. Bătaie pe un minister fantomă. Neînțelegeri între USR și UDMR - SURSE
Mediafax
Oficialul german care a lucrat cu Siegfried Mureșan îi ia apărarea: „Acuzațiile complet absurde”
Click
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta
Digi24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Cancan.ro
Adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Descopera.ro
De ce ne sărutăm? Ce spun antropologia, neuroștiința și evoluția despre misteriosul gest uman
Mediafax Italia
Anunțul Guvernului: salarii și pensii MAI MICI începând din noiembrie pentru milioane de italieni
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 25 septembrie, de la ora 20.30
13:00
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 25 septembrie, de la ora 20.30
APĂRARE Incident pe flancul nordic al NATO. Avioane de vânătoare suedeze și finlandeze interceptează un grup de aeronave militare rusești
12:54
Incident pe flancul nordic al NATO. Avioane de vânătoare suedeze și finlandeze interceptează un grup de aeronave militare rusești
FLASH NEWS Întâlnire de urgență în cadrul „NATO sunnit”. Arabia Saudită, Pakistan și Turcia pregătesc o reuniune a șefilor militari
12:42
Întâlnire de urgență în cadrul „NATO sunnit”. Arabia Saudită, Pakistan și Turcia pregătesc o reuniune a șefilor militari
FLASH NEWS Trump și Xi vor încheia summitul la Arhivele SUA. Declarația de Independență a SUA și Carta Drepturilor, printre „comorile Americii” pe care le va vedea liderul de la Beijing
11:44
Trump și Xi vor încheia summitul la Arhivele SUA. Declarația de Independență a SUA și Carta Drepturilor, printre „comorile Americii” pe care le va vedea liderul de la Beijing
AGRICULTURĂ Controalele APIA, aproape de final: peste 88% dintre fermieri, deja verificați
11:10
Controalele APIA, aproape de final: peste 88% dintre fermieri, deja verificați
COMUNICAT COMUNICAT | Piața dezinfectanților medicali s-a răsturnat: un producător român a depășit brandurile din import la notorietate și utilizare
11:02
COMUNICAT | Piața dezinfectanților medicali s-a răsturnat: un producător român a depășit brandurile din import la notorietate și utilizare

Cele mai noi

Trimite acest link pe