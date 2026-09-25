Jurnalistul Gândul Răzvan Dumitrescu a comentat raporturile de forțe din actualul context politic, resetat odată cu desemnarea ca premier a lui Siegfried Mureșan. Astfel, consideră cunoscutul realizator de televiziune, președintele are un plan abil, care e în avantajul lui indiferent dacă Guvernul Mureșan va fi validat sau nu.
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„Câteva lucruri despre care nu se vorbește…”
Plecând de la premisa că cel mai probabil Cabinetul Siegfried Mureșan nu va trece de votul din Parlament, Răzvan Dumitrescu explică de ce Nicușor Dan
intenționează să fie în centrul evenimentelor.
Bolojan, Siegfried, Nicușor…
Câteva lucruri despre care nu se vorbește…
Pe surse circulă multe dar câte dintre ele au și logică?
Bun, mai toți zic că guvernul lui Mureșan nu trece de Parlament. Aritmetica e simplă și greu de bătut în situația de față! Nu știa președintele asta când l-a nominalizat?
Cred că știa! Dar, ATENțIE! , nu l-a nominalizat ca să-l facă de râs….
Reverența lui Nicușor Dan către bula haștag
Scopul final al președintelui nu este să apeleze la soluția ultimă, desemnarea lui Sorin Grindeanu,
mai spune Răzvan Dumitrescu. În oricare dintre scenarii, Nicușor Dan va recâștiga terenul pierdut din tabăra susținătorilor săi.
Și nici nu cred că l-a desemnat ca să pice și pe urmă să apeleze la Grindeanu! Nu cred că va apela vreodată la Grindeanu!
1. Și dacă trece și dacă nu trece Siegfried de Parlament, Nicușor i-a mulțumit pe cei din bula haștag pe care se baza și care în ultima vreme dădeau cu el de pământ…
2. Dacă trece, tipul acela de electorat va fi foarte mulțumit, prin urmare și domnul președinte!
3. Dacă nu trece, de vină e PSD…Nu li se cere lor să-l voteze și ei nu vor? De vină nu va fi Palatul Cotroceni, Nicușor iese bine pentru electoratul acela de care am pomenit și de data asta.
4. Dacă Siegfried nu trece, de ce l-ar nominaliza ND pe domnul Grindeanu, șeful PSD, care e vinovat că Siegfried nu a trecut? De ce să-și strice Nicușor planul de reglare a imaginii în bula haștag, nominalizând vinovatul pentru care Siegfried nu a trecut?
Capcană pentru PSD?
În finalul comentariului său, jurnalistul Gândul conchide că totul pare a fi o capcană întinsă PSD, iar păstrarea în funcție a lui Bolojan pare mai mult decât probabilă.
P.S.1 Nu știu dacă PSD a analizat cu atenție lucrul ăsta…
P.S.2 Dacă cele de mai sus chiar se întâmplă (deocamdată e doar părerea mea, bazată pe ceea ce văd și pe oarecare experiență de vreo 36 de ani), nu cumva prinde contur acel plan mai mare, cum că totul a fost o capcană pentru PSD, scopul fiind menținerea lui Bolojan la putere (stă deja acolo de 142 de zile deși a căzut prin Moțiune!) și îndepărtarea pe termen lung a PSD de la butoane?