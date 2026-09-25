P.S.2 Dacă cele de mai sus chiar se întâmplă (deocamdată e doar părerea mea, bazată pe ceea ce văd și pe oarecare experiență de vreo 36 de ani), nu cumva prinde contur acel plan mai mare, cum că totul a fost o capcană pentru PSD, scopul fiind menținerea lui Bolojan la putere (stă deja acolo de 142 de zile deși a căzut prin Moțiune!) și îndepărtarea pe termen lung a PSD de la butoane?