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Întâlnire de urgență în cadrul „NATO sunnit”. Arabia Saudită, Pakistan și Turcia pregătesc o reuniune a șefilor militari

Întâlnire de urgență în cadrul „NATO sunnit”. Arabia Saudită, Pakistan și Turcia pregătesc o reuniune a șefilor militari
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Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul au anunțat că planifică o întâlnire de urgență a șefilor de stat major pentru a discuta modalități de sprijinire a regatului arab în cadrul Acordului Comun de Apărare de la Mecca, un mecanism similar cu NATO înființat de cele trei state, relatează Al Jazeera.

Anunțul acestei întâlniri de urgență a fost făcut în urma unei întâlniri de joi, de la New York, dintre ministrul saudit de externe, prințul Faisal bin Farhan Al Saud, și viceprim-ministrul și ministrul de externe al Pakistanului, Ishaq Dar, și ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan.

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În declarația celor trei miniștri nu este menționată data la care va avea loc această întâlnire și nici forma de sprijin pe care urmează să o primească Arabia Saudită în conflictul cu rebelii Houthi din Yemen. Până în prezent, Houthi au revendicat mai multe atacuri asupra unor ținte din Riad, capitala saudită, și asupra instalațiilor Saudi Aramco din Yanbu.

Houthii și-au extins, de asemenea, prezența de-a lungul coastei Mării Roșii din Yemen, inclusiv prin ocuparea orașului portuar Mocha și a unor insule strategice. Aceste câștiguri au consolidat poziția grupării în jurul Bab al-Mandeb, unul dintre cele mai aglomerate coridoare de transport maritim din lume. Aproximativ 12% din comerțul global trece în mod normal prin această cale navigabilă, potrivit AP.

Pe 7 august, Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul au semnat Acordul Comun de Apărare de la Mecca pentru a-și extinde cooperarea în domeniul apărării. Această alianță este una similară cu NATO și prevede că un atac împotriva uneia dintre țări va declanșa automat intervenția celorlalte state aliate.

Cele trei țări au început de atunci să instituie mecanisme în cadrul pactului. Miniștrii de externe și ai apărării și șefii militari s-au întâlnit la Istanbul pe 31 august pentru prima reuniune a Comitetului Strategic Politic și de Apărare, convenind să înființeze un secretariat în Arabia Saudită și să aprofundeze cooperarea militară.

Reuniunea miniștrilor de externe de joi a condamnat, de asemenea, atacurile care au vizat Mecca, precum și instalațiile civile și economice din Arabia Saudită și a confirmat dreptul regatului de a se apăra în temeiul articolului 51 din Carta ONU.
Franța s-a oferit, de asemenea, să ofere sprijin defensiv Arabiei Saudite. Președintele Emmanuel Macron a declarat că Parisul va trimite resurse militare pentru a ajuta la protejarea orașului Yanbu.

„Vom trimite resurse militare, adică soldați, radare și sisteme de apărare pentru a proteja acest loc”, a declarat Macron într-un interviu acordat joi postului de televiziune TF1.

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