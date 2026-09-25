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Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă. Ce spune Cristian Bușoi

Elena Popescu
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă. Ce spune Cristian Bușoi
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Cele două reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea rămâne oprite cel puțin până la jumătatea lunii octombrie, în condițiile în care debitul Dunării nu permite, deocamdată, repornirea lor în siguranță.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi spune că situația rămâne „rezervată”, iar România compensează lipsa producției nucleare în principal prin importuri de energie electrică. Prognozele pentru următoarele zece zile nu indică o îmbunătățire suficientă a situației de la Cernavodă, astfel încât cele două unități să poată fi repornite.

”La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoză pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță a celor două reactoare, pentru a avea apa necesară pentru pompele de răcire ale reactoarelor. Deci, în următoarele 10 zile — știți că am mai explicat, prognozele cele mai apropiate de realitate se fac pe termen de 10 zile — nu întrevedem posibilitatea de a redeschide centrala de la Cernavodă.

În luna septembrie sub nicio formă și abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele. Avem chiar debit în scădere în următoarele zile. Au fost două-trei zile de ușoare creșteri, dar în următoarele zile avem și scăderi importante, nu cât să ne alarmăm, nu cât să existe cel mai mic semn de întrebare în legătură cu securitatea. Oricum există planuri de rezervă, există comitete pregătite pentru orice fel de situație, dar nu… din păcate, la un nivel care să ne permită redeschiderea”, a declarat pentru Digi24 Cristian Bușoi.

Importurile au rămas însă principala sursă

Secretarul de stat în Ministerul a fost întrebat cum se compensează pierderea electricității de la Cernavodă, Bușoi spunând că se fac importuri.

„În mare parte prin importuri. Sigur că a fost foarte importantă și funcționarea cu patru grupuri a Complexului Energetic Oltenia. Centralele pe gaz — OMV Brazi și mai ales Iernutul vechi, plus toate celelalte mai mici — au mers la capacitate maximă. În timpul zilei am compensat din solar.

Știți că înainte de închiderea reactoarelor, în timpul zilei aveam supraproducție din sursă solară și o parte din electricitate mergea către sudul țării, către Bulgaria, uneori la prețuri negative, pentru a se întoarce în orele de vârf.

Acum nu a mai fost situația aceasta pentru că cei 1200–1300 în bandă au fost înlocuiți de capacitățile pe solar și am avut seri importante, chiar aseară, în care am avut 1200 de megawați în vârful cel mai înalt de eolian.

Eolianul, vântul, ne-a ajutat foarte mult să reducem importurile. Și atunci când am avut în cursul serii o producție importantă din eolian, importurile au fost sub 1500 de megawați pe partea de vârf. Când am avut foarte puțin eolian, am ajuns și la 2500. Importurile au rămas însă principala sursă”, a explicat Cristian Bușoi.

Centrala de la Cernavodă a fost oprită pe 13 august

Unitatea 1 a CN Cernavodă a fost oprită la sfârşitul lunii iulie. Pentru a prelungi funcţionarea Unităţii 2, autorităţile au dislocat o stâncă de pe Dunăre şi au scufundat patru barje, pentru a încerca să direcţioneze un debit mai mare de apă spre Centrala de la Cernavodă.

Însă, cu toate eforturile depuse de autorități, centrala nucleară s-a oprit complet pe 13 august.

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