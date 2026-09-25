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Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 25 septembrie, de la ora 20.30

Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 25 septembrie, de la ora 20.30
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Nu ratați dezvăluirile explozive făcute de actorii politici despre situația devastatoare a țării la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”! Vicepreședintele AUR, Dan Tănasă, discută despre reținerea lui Călin Georgescu. Cine profită? De ce l-au înconjurat cu dosare penale pe fostul candidat?

Tot la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, deputatul AUR Mugur Mihăescu vorbește despre jocurile din spatele negocierilor pentru guvern. Reținerea lui Călin Georgescu, presiuni pentru votarea lui Siegfried Mureșan? Calculele lui Nicușor Dan dau cu virgulă?

Analiză cu fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete despre soarta noului Executiv. Scandalos! Bolojan nu vrea să plece din guvern?  Ce loc îi pregăteste Siegfried Mureșan? După ce părăsește fotoliul de primar, încotro se va îndrepta Dominic Fritz?

Toate momentele importante ale săptămânii 21-24 septembrie au fost dezbătute de Răzvan Dumitrescu cu reprezentanți ai partidelor din România și le puteți urmări live pe Facebook și YouTube.

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