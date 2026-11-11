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Curtea de Conturi îi cere ajutorul lui Sorin Grindeanu, printr-o scrisoare aprobată de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor

Luiza Dobrescu
Curtea de Conturi îi cere ajutorul lui Sorin Grindeanu, printr-o scrisoare aprobată de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor
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Curtea de Conturi a României a transmis o scrisoare către preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, prin care îi cere acestuia să contribuie la definirea obiectivelor care să fie în beneficiul administraţiei publice din România.

Biroul Permanent a aprobat solicitarea Curţii de Conturi care are următorul conţinut.

„Curtea de Conturi a României si-a propus să definească în perioada imediat următoare obiectivele pentru programul său de activitate pentru anul 2027, astfel încåt rezultatele activităţii sale să fie în beneficiul administraţiei publice din România a societăţii romåneşti în general.
Prin dezvoltarea programului nostru de activitate, ne dorim sä identificăm să rezolvăm problemele cheie care afectează societatea să ne asiguräm cä asteptările părţilor interesate. Sunt luate in considerare în planul nostru strategic. În acest context, vă adresez invitaţia de a contribui la definirea unor obiective care să răspundă acestor aşteptări, prin formularea unor propuneri de teme de audit de interes public major, în vederea includerii în Programul de activitate al Curţii de Conturi pe anul 2027″.

Preşedintele Camerei, Sorin Grindeanu, este aşteptat să dea curs invitaţiei de a transmite propuneri în cursul acestei luni.

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