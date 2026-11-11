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Grevă generală în Spania. Blocaje rutiere, intervenții ale forțelor de ordine și arestări în mai multe orașe, încă de la primele ore ale dimineții. „Este prima acțiune de acest tip din ultimii 14 ani“

Melania Agiu
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Spania a început această zi de miercuri cu blocaje rutiere și intervenții ale forțelor de ordine în mai multe orașe, după ce sindicatele CCOO și UGT au convocat o grevă generală, prima din ultimii 14 ani, scrie RTVE Noticias.

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Toți salariații din toate sectoarele economiei, atât din sistemul public, cât și din cel privat, au fost chemați la greva generală de miercuri, 11 noiembrie. Cu doar două zile înainte de începerea campaniei electorale pentru următoarele alegeri parlamentare, greva programată pentru 11 noiembrie vizează aproximativ 19 milioane de salariați, conform datelor privind Populația Activă și a mediilor de afiliere la securitatea socială din luna octombrie.

Sursă video: X/@IzquierdaUnida

Cele două sindicate susțin că această grevă este motivată de criza locuințelor și de scăderea puterii de cumpărare, fiind prima acțiune de acest tip din ultimii 14 ani.

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Organizatorii mizează pe o participare masivă și pe o mobilizare puternică în timpul marșurilor de după-amiază. Cu sprijinul Sindicatului Locatarilor, greviștii cer garantarea dreptului la locuință, salarii decente și servicii publice de calitate, printre alte revendicări.

De la miezul nopții, mulțimi cu steaguri și pancarte au ieșit pe străzile orașelor și în fața unor întreprinderi. În total, au fost raportate cel puțin 23 de persoane reținute, în urma unor altercații în Agurain, Zamudio, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz și Portugalete.

Sursă video: X/@periodicoaragon

La aceștia se adaugă trei persoane arestate în Valencia, una la o adunare dintr-o zonă industrială din Logroño, alta la Mercamadrid, alta în fața sediului CaixaBank din Pamplona și două în Granada.

În plus, alți doi membri ai sindicatelor au fost arestați în timpul unei greve organizate la depoul de autobuze municipale din Zamora, unde o femeie a fost rănită și internată în spital din cauza unei fracturi la coccis.

Manifestanții au dat foc la anvelope la Mercabarna, în timp ce la Mercamadrid intervențiile poliției cu gaz lacrimogen au dus la îngrijirea medicală a cel puțin 13 persoane. Sindicatul CCOO a anunțat că va depune o plângere penală în legătură cu această acțiune.

Potrivit El Pais, în primele ore, câteva grupuri de greviști au blocat unele drumuri de acces către Madrid, Valencia și Barcelona, precum și către alte orașe, provocând ambuteiaje. De asemenea, au fost blocate intrările în gara Sants din Barcelona și în unele instalații, precum portul din Algeciras.

În La Rioja o persoană a fost arestată pentru atac asupra unui reprezentant al autorităților, patru rețineri au avut loc și în Málaga pentru incendierea unor containere și graffiti, precum și alte patru rețineri în Almería.

În Madrid, în cursul dimineții au fost mobilizați aproximativ 600 de agenți ai Poliției Naționale.

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