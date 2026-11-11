Diana Buzoianu a depus un proiect de lege care prevede ca inspectorii care merg pe teren să poarte bodycam-uri: ”Cei care erau corupți să nu-și mai poată negocia plicul în momentul în care merg în control”

Diana Buzoianu, fost ministru al Mediului, a anunțat astăzi că a depus un proiect de lege care prevede ca inspectorii care merg pe teren să poarte bodycam-uri, așa cum se întâmplă și în cazul celor de la Garda de Mediu, în urma unei măsuri implementate de Buzoianu în vara anului 2025. Aceasta subliniază că proiectul de lege ar putea aduce ”mai multă lumină acolo unde este nevoie”, astfel încât inspectorii care merg pe teren să nu mai poată fi hărțuiți sau cei ”corupți” să nu mai poată primi mită.

”Astăzi, dacă ești un inspector de bună-credință, ești supus unui pericol mai mare și unui risc mai mare decât dacă ești un inspector, să spunem, corupt.

Tocmai de aceea am depus astăzi un proiect de lege prin care vom cere ca inspectorii de la Apele Române, inspectorii de la Rezervația Deltei Dunării, inspectorii de la AFM, Fondul pentru Mediu, să poarte bodycam, așa cum se întâmplă, de altfel, și la inspectorii de la Garda de Mediu, măsură pe care am implementat-o cât am fost la Ministerul Mediului. Sunt aceiași inspectori care, timp de 15 ani de zile, nu au văzut balastiere ilegale care au adus prejudicii pentru România de 20 de milioane de lei. Sunt aceiași inspectori care, de altfel, s-au prefăcut că totul funcționează corect în județul respectiv, cu atât de multe încălcări ale legislației, frecvent descoperite inclusiv de către presă. Nu este singurul caz”, a transmis Diana Buzoinau.

Diana Buzoianu: ”În același timp, cei care erau corupți să nu-și mai poată negocia plicul în momentul în care merg în control”

Fostul ministru al Mediului subliniază că proiectul de lege ar putea aduce ”mai multă lumină acolo unde este nevoie”, astfel încât inspectorii care merg pe teren să nu mai poată fi hărțuiți. Buzoianu susține că această procedură ar putea scoate mai ușor mitele la iveală.

”Drept urmare, noi depunem un proiect de lege care să aducă mai multă lumină acolo unde este nevoie, să fie protejați inspectorii care merg pe teren și care chiar își fac treaba, să nu mai poată să fie hărțuiți.

În același timp, cei care erau corupți să nu-și mai poată negocia plicul în momentul în care merg în control.

Mita este un fenomen care se poate întâmpla doar acolo, în momentul în care este o condiție îndeplinită, și anume când nu este văzută. Camerele video puse pe inspectori vor putea să scoată mitele la iveală și vor putea, de asemenea, să protejeze și inspectorii”, a subliniat Buzoianu.