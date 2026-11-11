Un lider regional PNL ar fi beneficiat de 80 milioane de lei din PNRR prin schema bateriilor de 1.000 de euro vândute cu 5.000 de euro – ReporterIS

Firma Elsaco Solutions a încasat 80,4 milioane de lei, cu TVA, prin programul RePowerEU, finanțat prin PNRR, pentru instalarea de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. O investigație ReporterIS, publicată miercuri, 11 noiembrie, susține că echipamentele au fost decontate la valori mult mai mari decât prețurile unor produse comparabile de pe piață și analizează legăturile dintre companie și Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani și lider regional al PNL.

Compania Elsaco Solutions este coordonată de fiul lui Valeriu Iftimie, Șerban Iftimie, care este consilier onorific al președintelui Nicușor Dan.

Gândul a scris anul trecut despre contractele în valoare de 150 de milioane de euro dintre firma condusă de Șerban Iftimie și Primăria Capitalei le-a avut în anul 2022.

Potrivit publicației ReporterIS, banii au fost plătiți de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene între februarie și iulie 2026. Din total, 51,3 milioane de lei au fost alocate pentru 852 de locuințe vulnerabile, care au primit panouri fotovoltaice și baterii, iar alte 29,1 milioane de lei au vizat 967 de gospodării care aveau deja panouri și au primit doar baterii de stocare.

Diferențe între sumele decontate și prețurile de pe piață

Investigația arată că, pentru o locuință vulnerabilă, voucherul acordat prin program a fost de 10.000 de euro plus TVA, echivalentul a 60.217 lei, pentru instalarea panourilor și a unei baterii. În cazul gospodăriilor care aveau deja panouri, finanțarea pentru baterie a fost de 5.000 de euro plus TVA, adică 30.108 lei.

ReporterIS compară aceste sume cu prețurile unor echipamente disponibile în comerț. Jurnaliștii dau exemplul unei baterii Livoltek de 5 kWh, identificată într-o locuință din comuna Călărași, județul Botoșani, al cărei preț de raft ar fi de aproximativ 1.000 de euro. Astfel, publicația susține că statul a decontat pentru o baterie o sumă de aproximativ cinci ori mai mare decât prețul produsului.

O altă comparație este făcută cu oferta Elsaco pentru programul Casa Verde. Potrivit investigației, compania comercializează un sistem cu panouri de 3 kW și baterie de 5 kWh, cu echipamente Huawei, la un preț de cel mult 33.000 de lei, cu TVA. Pentru un sistem de dimensiuni minime comparabile, prin RePowerEU au fost decontați 60.217 lei pentru fiecare locuință vulnerabilă.

ReporterIS estimează că diferența dintre cele două valori ajunge la aproximativ 27.000 de lei pentru fiecare dintre cele 852 de gospodării din această categorie, adică în jur de 23 de milioane de lei.

Cum a ajuns fratele lui Valeriu Iftime în firmă

Ancheta urmărește și schimbările din structura acționariatului companiei. ReporterIS susține că Valeriu Iftime a cedat participația de 40% pe care o deținea în firmă fratelui său, Dumitru Iftime, în schimbul sumei de 200 de lei. Tranzacția ar fi avut loc cu numai 13 zile înainte ca Valeriu Iftime să preia conducerea Consiliului Județean Botoșani, în 2024.

Potrivit publicației, fratele său avea atunci 70 de ani și locuia în Constanța. ReporterIS afirmă că transferul participației a scos compania și contractele acesteia din declarațiile oficiale de interese ale lui Valeriu Iftime.

Investigația mai arată că liderul PNL este asociat în Elsaco Holding, companie care are același administrator ca Elsaco Solutions. Publicația susține că firma a avut o poziție exclusivă în județul Botoșani și în parte din județul Suceava în cadrul programului.

Întrebat de jurnaliști despre situația sa în raport cu firma, Valeriu Iftime ar fi răspuns: „Am ieșit din firmă”.

Statul plătește vouchere fixe, fără să verifice prețul de achiziție al echipamentelor

O problemă mai largă a programului RePowerEU, semnalată într-o investigație anterioară ReporterIS, este modul de stabilire și verificare a sumelor decontate. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a precizat pentru publicație că nu verifică prețurile la care firmele cumpără echipamentele de la furnizori. Sumele acordate sunt fixe și acoperă materialele, transportul și manopera.

Programul a funcționat prin intermediul unor vouchere, iar firmele înscrise au putut include liste de până la 1.000 de gospodării. Beneficiarii au declarat că, după înscriere, nu mai puteau schimba compania care urma să execute lucrările.

RePowerEU a fost conceput pentru sprijinirea gospodăriilor vulnerabile și creșterea eficienței energetice a locuințelor. Investigația ReporterIS ridică întrebări cu privire la diferența dintre costurile reale ale echipamentelor și sumele plătite de stat, precum și în ceea ce privește legăturile dintre beneficiarii finanțărilor și persoanele cu funcții politice sau administrative.