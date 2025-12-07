Prima pagină » Știri externe » Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe planetă, a erupt din nou. Imagini fabuloase cu fântânile de lavă de 300 de metri din Hawaii

Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe planetă, a erupt din nou. Imagini fabuloase cu fântânile de lavă de 300 de metri din Hawaii

07 dec. 2025, 16:13, Știri externe
Erupția vulcanului Kilauea. Foto: Captură video BBC

Vulcanul Kilauea, considerat unul dintre cele mai activi de pe planetă, a oferit un spectacol magic după ce a erupt sâmbătă în Parcul Național al Vulcanilor din Hawaii. Momentul erupției a fost surprins de o cameră amplasată la distanță, care a transmis în direct aproximativ 10 minute din spectaculosul fenomen natural. 

Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi din lume, face ca exploziile de lavă să fie spectacole pe cât de frecvente, pe atât de impresionante vizual. Sâmbătă, erupția a generat jeturi spectaculoase de lavă, care au fost aruncate în atmosferă la peste 30 de metri, relatează BBC.

Vulcanul e faimos pentru erupțiile sale imprevizibile

Episodul a debutat dinspre nordul arealului, iar treptat fântâni de lavă s-au extins pe direcția sud, atingând o înălțime impresionantă, de 300 de metri.  În înregistrare se poate remarca cum un nor dens de cenușă și fântâni de lavă se ridică din crater, astfel încât lava acoperă obiectivul camerei, întrerupând ulterior transmisia.

Asta mai lipsea: a erupt vulcanul Kilauea, din Hawaii!

Vulcanul Kilauea din Hawaii este unul dintre cei mai activi din lume / Sursa FOTO: picryl.com

US Geological Survey (USGS) a confirmat că în timpul erupției au fost observate fântâni de lavă ce au atins înălțimi fabuloase, de până la 300 de metri. Vulcanul este cunoscut pentru erupțiile sale frecvente și imprevizibile.

Fântânile de lavă triple, un fenomen extrem de rar

Kilauea este considerat cel mai activ dintre cei 5 vulcani care formează insula Hawaii și unul dintre cei mai activi din lume. Activitatea sa intensă continuă neîntrerupt încă din decembrie 2024, astfel încât regiunea are nevoie de monitorizare permanentă.

Potrivit geologilor, noul eveniment vulcanic marchează aproape un an de la începutul erupțiilor celui mai activ vulcan din lume. Relatările din presă au remarcat fântâni de lavă rare, triple: două din hornul nordic și una din hornul sudic; o premieră pentru această erupție.

După erupția de proporții, autoritățile de urgență au emis un avertisment pentru locuitorii insulei, atenționând că în zonă se înregistrează niveluri ridicate de gaze și prezența tefra. „Evitați zona dacă aveți sensibilități sau alte afecțiuni respiratorii”, a avertizat Departamentul de Apărare Civilă al județului Hawaii.

Un vulcan „adormit" de peste 450 ani a erupt! Turiștii, avertizați să nu se apropie

Vulcanii europeni, tot mai activi în Islanda și Italia. Motive de ÎNGRIJORARE pentru climă?

Cele mai noi